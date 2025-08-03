İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 119 Filistinli hayatını kaybetti

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 119 ölü ve 866 yaralının getirildiği kaydedildi.

Bunun yanı sıra, Bakanlıktaki "İhbar ve Kayıp Kişiler Dosyası Takip Komisyonu'nun, yakın zamanda İsrail saldırılarında 290 kişinin öldüğüne ilişkin verileri onaylayarak bunu toplam bilançoya yansıttığı" aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 350 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 37 bin 547 kişinin yaralandığı ifade edildi.

6 FİLİSTİNLİ DAHA AÇLIKTAN HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 1487 kişinin öldürüldüğü, 10 bin 578 kişinin yaralandığı belirtildi.

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İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 6 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 93'ü çocuk olmak üzere 175'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 60 bin 839'a, yaralıların sayısının da 149 bin 588'e ulaştığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İSRAİL HAPİSHANESİNDEKİ BİR FİLİSTİNLİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde "idari tutuklu" olarak bulunan 20 yaşındaki Filistinli Ahmed Tazaza'nın hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "İsrail tarafıyla iletişimi sağlayan Sivil İşler Genel Müdürlüğü, (Batı Şeria'nın kuzeyindeki) Cenin kenti sakinlerinden idari tutuklu Ahmed Tazaza'nın Megiddo Hapishanesi'nde şehit olduğunu bildirdi." ifadesine yer verildi.

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6 Mayıs'tan bu yana tutuklu bulunan 20 yaşındaki Tazaza'nın neden hayatını kaybettiğine dair ise "net bilgi" bulunmadığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca Tel Aviv yönetiminin Filistinlilere karşı işlediği suçlar nedeniyle hesap vermesi istendi.