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İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi

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#İsrail#Mescid-İ Aksa#Protesto
İsrailin Mescid-i Aksaya yönelik saldırıları protesto edildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 02:45

İsrail polisinin Filistin'de Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları ile çok sayıda Filistinli sivilin gözaltına alınması birçok ilde protesto edildi.

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Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını protesto etti. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak, çeşitli dövizler açan grup, sloganlar attı. Polis gösteri sırasında konsolosluk çevresinde güvenlik önlemi aldı. 

FATİH CAMİİ'NDE PROTESTO

İstanbul Fatih Camii'nin avlusunda toplanan binlerce kişi, İsrail'in Kudüs'te uyguladığı şiddeti protesto etti. Protesto gösterisine aralarında İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da yer aldığı çok sayıda sivil toplum kuruluşu destek verdi.

İSRAİL'İN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE TOPLANDILAR

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya sahur vakti yaptığı baskın ve 400'ü aşkın Filistinlinin gözaltına alınmasına tepki gösteren yaklaşık 200 kişilik grup, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutu önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi.

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DİYARBAKIR, BİNGÖL VE BATMAN’DA SALDIRILARA TEPKİ

İsrail polisinin Filistin'de Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları ile çok sayıda Filistinli sivilin gözaltına alınması, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile İslami sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Diyarbakır, Bingöl ve Batman’da, teravih namazının ardından protesto edildi.

CİDE'DE SALDIRI KINANDI  

İsrail'in sahur vaktinde Mecsid-i Aksa'ya saldırısı Cide TÜGVA Temsilciliği ve Cide Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen eylemle kınandı. Teravih namazı sonrası Merkez Kara Mustafa Paşa Camisi önünde toplanan grup üyeleri okudukları basın açıklamasıyla İsrail'i kınadı. Toplanan grup tarafından uzun süre tekbir getirilirken, 'Kahrolsun İsrail' sloganları atıldı.

 

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#İsrail#Mescid-İ Aksa#Protesto

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