İsrail’in Lübnan’a yağdırdığı bombalarla 1 milyon kişi evinden oldu

Haberin Devamı

‘Lübnan, tarihinin en büyük göç dalgasını yaşıyor.’ Bu açıklama Lübnan Başbakanı Necib Mikati’ye ait. İsrail bombalarının yaklaşık 1 milyon kişiyi yerinden ettiğini söyledi Mikati. Ülkenin nüfusunun 5.5 milyon olduğu düşünüldüğünde her beş kişiden birinin evini terk ettiği değerlendiriliyor.

‘BOŞALTIN VURACAĞIZ’

İsrail dronları, Nasrallah’ın öldürüldüğü Dahiye mahallesi başta olmak üzere neredeyse tüm Beyrut semalarında saatlerce keşif uçuşu yapıyor. Hedef belirledikleri binalara da bomba atıyor. Hizbullah üyelerinin yaşadığını iddia ettikleri hedefler vurulmadan önce de İsrail yetkilileri, mahalle sakinlerinin cep telefonlarına “Evlerinizi boşaltın, vuracağız” mesajları atıyor. Halk da panik içinde yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla daha güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere kaçmaya çalışıyor.

Haberin Devamı

100 BİN KİŞİ SURİYE’YE GEÇTİ

Beyrut’un merkezindeki parklar, sahiller, bahçeler evlerinden kaçan insanlarla doldu. Öte yandan Lübnan’da ülke içindeki hareketlilik, 2011’de başlayan iç savaşın henüz sona ermediği Suriye’ye de sıçramış durumda. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İsrail’in hava saldırılarından kaçarak Suriye’ye geçen Lübnan ve Suriye vatandaşlarının sayısının 100 bine ulaştığını söyledi. Göç akınının sürdüğünü ifade eden Grandi, BM’nin, yerel yetkililer ve Suriye Kızılayı’nın dört geçiş noktasında göç edenlere destek sağladığını belirtti.

BAŞBAKAN MİKATİ AÇIKLADI: ‘ORDU GÜNEYE KONUŞLANACAK’

-Başbakan Necip Mikati, orduyu Litani Nehri’nin güneyine konuşlandırmaya hazır olduklarını belirterek Lübnan’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlı olduğunu dile getirdi. BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararı, İsrail’in Mavi Hat’tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan’daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü’ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Haberin Devamı

SOKAKLARDA YATIYORLAR

-Bomba korkusuyla evlerinden kaçan bazı Beyrutlular okullara, camilere sığındı. Kalacak yer bulamayanlar ise görece güvenli olduğunu düşündükleri sahil kenarlarındaki parklarda, sokaklarda yatıyor... Kimi de eşyalarını yükledikleri otomobillerde kalıyor.

1174 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül’den beri Lübnan’ı hedef alan İsrail uçaklarının saldırılarında 104’ü çocuk ve 194’ü kadın olmak üzere toplam 1174 kişi yaşamını yitirdi.