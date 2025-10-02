×
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısında Türk vatandaşlarının alıkonmasına soruşturma

Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 08:09

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından uluslararası sularda 24 Türk vatandaşının alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırının ardından alıkonulan 24 Türk vatandaşı ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturmanın, "Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler", Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve Türk Ceza Kanunu’nun 12 ve 13. maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "eziyet" suçlarından yürütüldüğü ifade edildi.

