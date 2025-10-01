İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına peş peşe sert tepkiler

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail terör kuvvetlerinin Gazze açıklarına yaklaşan Küresel Sumud Filosu'nu çevrelediği ve baskın yaptığı haberleri aldıklarını belirterek, bunun uluslararası hukukun açık ihlali ve suç olduğunu ifade etti.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: HER SALDIRI ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK BİR İHLALİDİR VE SUÇTUR

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze halkına insani yardım ulaştırmak, İsrail ambargosunu kırmak ve yaşanan soykırıma dikkati çekmek amacıyla 44 ülkeden yüzlerce aktivist tarafından oluşturulan Küresel Sumud Filosu'nun, İsrail zulmüne karşı “İnsanlık Cephesinin” barışçıl bir hareketi olduğunu belirtti.

İsrail terör kuvvetlerinin, Gazze açıklarına yaklaşan filoyu çevrelediği, müdahale ve baskın yaptığı haberlerini aldıklarını aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti: “Küresel Sumud Filosu gemilerine yapılacak her saldırı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve suçtur. İnsanlık vicdanında hakikat ışığını yakmak için yola çıkan bu filoya yönelik saldırılar, insanlığın masum Gazze halkına desteğini dünyanın her yerinde artıracaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar nehirden denize özgür bir Filistin devletinin kurulması engellenemeyecektir.”

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: SALDIRIYI KINIYOR VE LANETLİYORUM



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İsrail'in uluslararası sularda Sumud Filosu'na yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum." ifadesini kullandı. Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı.

Cevdet Yılmaz, "İsrail'in uluslararası sularda Sumud Filosu'na yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Gazze'de daha fazla insanlık suçu işlenmeden ateşkes sağlanmalı, insani yardımlar kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmalı, iki devletli kalıcı çözümün yolu açılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SUMUD FİLOSU'NA SALDIRI TÜM İNSANLIĞA DÜŞMANLIKTIR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Sumud Filosu'na saldırısı tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu’na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır." ifadelerini kullandı. Çelik NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Sumud Filosu'nun insanlık ittifakının mazlum Gazze halkına uzanmaya çalışan en asil ellerinden biri olduğu vurgulayan Çelik, şu ifadelere yer verdi: "Soykırımcı Netanyahu şebekesi, Gazze halkına açlığı bir katliam biçimi olarak dayatmaktadır. Sumud Filosu'nun mensupları insanlık adına bu katliama karşı çıkmıştır. Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Sumud Filosu'na saldırısı, tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu'na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır. Tüm dünyanın bu barbarca müdahale karşısında tek ses olarak hareket etmesi gerekir. Sumud Filosu insanlık demektir."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: VATANDAŞLARIMIZIN VE DİĞER YOLCULARIN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLATILDI

Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırının terör eylemi olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu: “Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden ve masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir. Şiddete başvurmadan barışçıl amaçlarla hareket etmekte olan sivilleri hedef alan bu saldırı, Gazze’yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı Netanyahu hükümetinin uyguladığı faşist ve militarist politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ve İsrail’in uyguladığı zulme karşı mücadele eden herkesi hedef aldığının ispatıdır.

Söz konusu saldırının, Gazze’de ateşkes sağlanmasına dönük çabalara zarar vermemesini ümit ediyoruz. Seyahatin başından bu yana, filodaki katılımcılar arasında vatandaşları bulunan diğer ülkelerle eşgüdüm içinde hareket edilmektedir. Bu çerçevede, İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimler başlatılmaktadır. Saldırının faillerinin hesap vermesi için de hukuki yollara başvurulacaktır.

BM ve ilgili tüm uluslararası kuruluşları, Gazze’ye yönelik hukuksuz ablukanın bir an önce kaldırılması, bölgeye insani yardım girişine izin verilmesi ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz.”

ADALET BAKANI TUNÇ: İNSAN HAKLARINA VE ULUSLARARASI HUKUKA AÇIK BİR SALDIRIDIR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınayarak, "İsrail'in gemilere uluslararası sularda saldırması, sadece insan haklarına değil aynı zamanda uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır." ifadesini kullandı. Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Bakan Tunç, şunları kaydetti: "İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. İnsanlık onurunun ve vicdanların sesi olan Küresel Sumud Filosu'nun barışçıl ve meşru yardım girişimine yasa dışı şekilde müdahale eden işgalci İsrail, terör eylemlerine bir yenisini daha eklemiştir.

İsrail'in gemilere uluslararası sularda saldırması, sadece insan haklarına değil aynı zamanda uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır. Gazze'de 65 binden fazla masum sivili katleden soykırımcı İsrail, yardım malzemelerinin hayatta kalan Filistinli kardeşlerimize ulaştırılmasını da engelleyerek katliamı büyütme çabasındadır. İşgalci İsrail ne yaparsa yapsın vicdanları durduramayacak, dayanışmanın önüne geçemeyecektir. Bebek katili İsrailli yetkililer, işledikleri insanlık ve savaş suçlarının hesabını uluslararası hukuk önünde ve insanlık vicdanında verecektir."

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: SALDIRI DENİZ HUKUKUNUN VE İNSANLIĞIN AÇIKÇA AYAKLAR ALTINA ALINMASIDIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahale, deniz hukukunun ve insanlığın açıkça ayaklar altına alınmasıdır." ifadesini kullandı. Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Bakan Yerlikaya, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahale, deniz hukukunun ve insanlığın açıkça ayaklar altına alınmasıdır. Aralarında vatandaşlarımızın da olduğu, tek gayesi Gazze halkına insani yardım malzemesi götürmek olan sivilleri alıkoyan İsrail, insanlık suçu işlemeye devam etmektedir. İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yaptığı müdahaleyi lanetliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN IŞIKHAN: EN AĞIR ŞEKİLDE LANETLİYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi. İsrail'in, uluslararası hukuku tanımayan, tüm küresel sistemi krize sürükleyen alçak saldırılarına bir yenisinin daha eklendiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Küresel Sumud Filosu, eli kanlı İsrail yönetimi tarafından insanlığın katledildiği bu çağda bir umut ışığıdır. Filodaki vicdanlı insanlara karşı uygulanan müdahaleyi en ağır şekilde lanetliyoruz. Tüm dünya bu alçak saldırıya karşı tepkisini göstermeli ve soykırımcı İsrail yönetimine 'dur' diyebilmelidir. Sumud Filosu yalnız değildir. Gazze yalnız değildir. Filistin yalnız değildir."

BAKAN URALOĞLU: MAZLUMLARIN SESİ OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise “Sumud Filosu’na yapılan saldırıyı ve hukuksuz kuşatmayı en güçlü şekilde kınıyorum. İnsani yardım götürmekten başka amacı olmayan bu girişime yönelik engelleme, uluslararası hukuka ve insanlık vicdanına ağır bir darbedir. Filistin’in meşru mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğimizi, Gazze’ye uygulanan ablukanın derhal kaldırılması gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Türkiye olarak, mazlumların sesi olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

BAKAN YUMAKLI: SUMUD FİLOSU İNSANLIĞIN SINAVIDIR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise “Soykırımcı İsrail gerçekleştirdiği bu alçak saldırıyla sadece Sumud Filosu'nu hedefe almamıştır. Dalgaları aşan insanlığın vicdanını, dünyanın dört bir yanından mazlumlara uzanan elleri, tüm coğrafyaların onurlu mücadelesini de yok etmek istemiştir. Sumud Filosu insanlığın sınavıdır. Bu sınavda her bir sessizlik, zalimin hanesine yazılan yeni bir destek, her bir görmezden geliş, mazlumun kalbine saplanan yeni bir hançerdir. Bugün uluslararası toplum, şuur yoksunu İsrail'in saldırganlığına karşı adaletin yanında mı, yoksa zalimin gölgesinde mi yer alacağını göstermelidir” açıklamasını yaptı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: TARİHE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından saldırılması kabul edilemez, şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı. Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı.

Filoya yapılan saldırının kabul edilemeyeceğini belirten Duran, şunları kaydetti: "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından saldırılması kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Küresel Sumud Filosu'na yapılan bu müdahale, tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Sivil aktivistlerin ve gönüllülerin tek amacı, ambargo altındaki masum insanlara gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmaktır.

Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail, bu suçuna uluslararası sularda sivil ve barışçıl aktivistlere saldırarak bir yenisini eklemiştir. İsrail'in bu müdahalesi, sadece insanlık onuruna değil, aynı zamanda uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır. Tüm uluslararası toplumu, bu hukuk ve insanlık dışı saldırıya karşı seslerini yükseltmeye davet ediyorum."

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: İNSANLIĞA, ULUSLARARASI HUKUKA VE VİCDANA KARŞI İŞLENEN BİR SUÇTUR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Sumud Filosu'na yönelik alçakça saldırı, insanlığa, uluslararası hukuka ve vicdana karşı işlenen bir suçtur. Terör devleti İsrail'in sivilleri hedef almasını en güçlü şekilde lanetliyor, bu onurlu yolculuğa çıkan gönüllü kahramanlarımızı tüm kalbimle selamlıyorum." ifadelerini kullandı. Şahin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye, her daim zalimin karşısında, mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir. Sumud Filosu'na yönelik alçakça saldırı, insanlığa, uluslararası hukuka ve vicdana karşı işlenen bir suçtur. Terör devleti İsrail'in sivilleri hedef almasını en güçlü şekilde lanetliyor, bu onurlu yolculuğa çıkan gönüllü kahramanlarımızı tüm kalbimle selamlıyorum. Dualarımız sizlerle."

DEM PARTİ'DEN İSRAİL'İN KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA SALDIRISINA TEPKİ

DEM Parti, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki göstererek, uluslararası kamuoyunu bu saldırılara karşı en etkili biçimde tepki vermeye çağırdı. Partinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Netanyahu hükümetince Gazze'nin işgaline, Filistinlilere yönelik soykırıma varan katliama dikkat çekmek ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla dünyanın dört bir yanından insanların oluşturduğu Sumud Filosu'na müdahale edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Netanyahu ve savaş kabinesinin uluslararası ve insani hukuku hiçe sayarak Sumud Filosu'na müdahale etmesi kabul edilemez. Tüm uluslararası kamuoyunu, bu saldırılara karşı en etkili biçimde tepki vermeye çağırıyoruz. Netanyahu iktidarının bu saldırganlığına karşı Sumud Filosu'nda yer alan sivil ve aktivistlerin yanındayız."