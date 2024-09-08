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İsrail'in katlettiği Ayşenur'un ata evi Türk bayraklarıyla donatıldı... 'Buraya defnedilmesini istiyoruz'

Güncelleme Tarihi:

#Ayşenur Ezgi Eygi#İsrail#Filistin
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 16:15

İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim'deki ata evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Eygi'nin dedesinin ise durumdan haberdar olmadığı öğrenilirken, Eygi'nin Didim'de defnedilmesi konusunda ailenin çabaları sürüyor.

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İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim'deki ata evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Aslen Aydın Nazillili olan Eygi'nin ailesinin ABD'de de yaşadığı öğrenilirken, anne ve babasının ise ayrı olduğu öğrenildi. 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi'nin dedesi, amcası ve halasının Didim'de ikamet ettiği ve yaz tatillerinde Didim'e aile yakınlarının yanında kaldığı öğrenilirken, yakınları ise Eygi'nin naaşının Didim'e defnedilmesini istiyor.

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İsrailin katlettiği Ayşenurun ata evi Türk bayraklarıyla donatıldı... Buraya defnedilmesini istiyoruz

"YEĞENİMİN DİDİM'E DEFNEDİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi yeğeninin ölüm haberiyle babasının yıkıldığını ifade ederek, "Yeğenimin ölüm haberinin gelmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığınca ölüm haberi aileye ulaştırılmaya çalışılıyor. Kardeşim olayın şokuyla telefonlarını kapatınca, anneye ulaşılıyor. O da kızının Antalya'ya defnedilmesini istiyor. Biz de yeğenimin Didim'e defnedilmesini istiyoruz. Bu konuyla ilgili belediyemize, kaymakamlığımıza ve bakanlığa ilettik. Şu an yeğenimin naaşının Türkiye'ye getirilmesini bekliyoruz. Konsolosluklar aracılığıyla da çalışmaların sürdüğünü öğrendik. Kızımın dayıları da Didim'e defnedilmesine karşı değil. Bu anlamda bakanlık ve ilgili birimlerle görüşmelerimiz sürüyor. Babası da Türkiye'ye gelecek ve defin işlemleri için görüşecek. Bu anlamda yetkili kurumlarla görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

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İsrailin katlettiği Ayşenurun ata evi Türk bayraklarıyla donatıldı... Buraya defnedilmesini istiyoruz

Öte yandan, Eygi'nin yakınlarının ikamet ettiği apartman ise Türk bayraklarıyla donatılırken, Eygi'nin dedesinin ise durumdan haberdar olmadığı, süreç içinde aile üyelerince bilgi verileceği öğrenildi.

İsrailin katlettiği Ayşenurun ata evi Türk bayraklarıyla donatıldı... Buraya defnedilmesini istiyoruz

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Eygi'nin naaşının İsrail üzerinden Ürdün'e nakledilmesi ve ardından Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor. Cenazenin otopsi ve cenaze nakil işlemlerinin ardından 10 gün sonra defnedilmesi bekleniyor.

İsrailin katlettiği Ayşenurun ata evi Türk bayraklarıyla donatıldı... Buraya defnedilmesini istiyoruz

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#Ayşenur Ezgi Eygi#İsrail#Filistin

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