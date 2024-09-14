İsrail’in katlettiği aktivist Ayşenur baba ocağında

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Aydın’ın Didim ilçesindeki akrabalarını 20 gün önce ziyaret ettikten sonra Filistin’e destek için Batı Şeria’ya giden Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül’de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vuruldu. Eygi’nin ölüm haberi, Didim’de yaşayan amcası Yılmaz Eygi, dedesi Şerif Eygi’nin yanı sıra Türkiye’deki yakınlarını yasa boğdu. Eygi’nin cenazesi, Türk Hava Yolları’na ait uçakla dün 08.30’da Bakü’den İstanbul’a getirildi. Eygi için İstanbul Havalimanı VIP Terminali’nde tören düzenlendi. Eygi’nin cenazesi, törenin ardından THY’ye ait uçakla İstanbul’dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na getirildi. Eygi için havalimanının VIP Terminali’nde tören düzenlendi.

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DİDİM’DE UĞURLANACAK

Törene Eygi’nin amcası Yılmaz Eygi ve kuzeni Şerif Sarper Eygi ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İzmir milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Uçaktan alınan Ayşenur Ezgi Eygi’nin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla tören alanına getirildi. Polis mangası, cenazeyi tören alanına taşıdı. İl Müftüsü Sinan Kazancı dualar okudu. Polis mangası tarafından cenaze aracına kadar omuzlarda taşınan Eygi’nin naaşı, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ayşenur, bugün Aydın’ın Didim ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak. Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yürütülen işlemlerin ardından Eygi’nin naaşı, Tel Aviv’den Bakü’ye getirilmişti.

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Ayşenur’un babası Mehmet Suat Eygi, Aydın’ın Didim ilçesi Altınkum Mahallesi’ndeki babaevinde taziyeleri kabul etti. Aydın Valisi Yakup Canbolat da Eygi’nin babaevini ziyaret edip aileye başsağlığı diledi. Ayşenur’un annesinin ise Muğla’nın Yatağan ilçesinde yakınlarının yanında olduğu öğrenildi.

OTOPSİ RAPORU BIDEN’I YALANLADI

-Ayşenur Ezgi Eygi’nin Filistin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporu İsrail’i yalanladı. Ölüm sebebinin “ateşli silahla vurulma kaynaklı beyinde parçalanma, kanama ve ödem” olduğu belirtilen raporda, “Merminin kafatası boşluğu içindeki yolu neredeyse düz bir çizgide soldan sağa doğru olmuştur” ifadesi kullanıldı. Ayşenur’a 6 kez kalp masajı yapıldığı ve hiçbirine cevap vermediği, vefatının da 6 Eylül 2024’te saat 14.35’te duyurulduğu kaydedildi. İsrail ordusunun yürüttüğü soruşturma sonucu Ayşenur’un doğrudan hedef alınmadığı öne sürülmüştü. ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül’de Beyaz Saray’dan New York’a doğru yola çıkmak üzere ayrılırken, İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur ile ilgili soruya “Öyle gözüküyor ki bu bir kazaydı. Kurşun yerden sekerek kazara onu vurmuş” yanıtını vermişti.

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FİLİSTİN DAVASI TÜRKİYE’NİN DAVASI

-Tören sonrası açıklamalarda bulunan CHP Lideri Özgür Özel “Filistin davası Türkiye’de, bütün Türkiye’nin davasıdır. Ama bilhassa solun davasıdır. Hepimize düşen buradan amasız, fakatsız olarak İsrail’in yaptığı devlet terörünü bir kez daha kınamaktır” dedi.