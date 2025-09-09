İsrail'in Katar'daki saldırılarına Dışişleri'nden sert tepki | AK Parti: Barbarca bir terör eylemi

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz.

Ateşkes müzakereleri devam ederken Hamas müzakere heyetinin hedef alınması, İsrail’in barışa ulaşmayı değil, savaşı sürdürmeyi amaçladığını göstermektedir.

Bu saldırıyla beraber, İsrail’in bölgede hedef aldığı ülkeler listesine ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar da eklenmiştir. Bu durum, İsrail’in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtıdır.

Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar’ın yanında yer almaktayız.

Uluslararası topluma İsrail’in Filistin’de ve bölgede devam eden saldırganlığının durdurulması için baskı yapılması yönündeki çağrımızı bir kez daha yineliyoruz.

AK PARTİ: BARBARCA BİR TERÖR EYLEMİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla İsrail'in Katar'da Hamas'ı hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Çelik, şu ifadeleri kullandı:

İsrail’in Katar’da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir.

Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İsrail bu terör eylemiyle barış için arabuluculuğa ve ateşkese düşman olduğunu bir kere daha göstermiştir.

Dost ve kardeş Katar’ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı lanetliyoruz.