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İsrail'in İran’a saldırısı... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki: İsrail vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi

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#AK PARTİ#İSRAİL#İRAN
İsrailin İran’a saldırısı... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten sert tepki: İsrail vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 08:15

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.' dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şöyle:

İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır.

Cumhurbaşkanımızın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına tüm dünya dikkat kesilmelidir.

Gazze konusunda İsrail’in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslarası baskı artmışken, İsrail bir kere daha gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattı.

ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail’in bu saldırıyı yapması, İsrail’in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdi.

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İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır.

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#AK PARTİ#İSRAİL#İRAN

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