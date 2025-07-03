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İsrail'in İran ve Suriye konusunda Rusya ile gizli görüşmeler yürüttüğü iddia edildi

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#İsrail#Suriye#İran
İsrailin İran ve Suriye konusunda Rusya ile gizli görüşmeler yürüttüğü iddia edildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 01:18

İsrail'in Tahran yönetimiyle ile varılan ateşkes sırasında İran ve Suriye konularında Rusya ile gizli görüşmeler yürüttüğü iddia edildi.

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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Tel Aviv yönetimi İran ve Suriye konularında diplomatik çözüm için üst düzey Rus yetkililerle temaslarını sürdürüyor.

İsrail'in Rusya'nın iki ülke arasında arabulucu olma teklifinin ardından Tahran yönetimiyle ateşkese varılmasından yaklaşık bir hafta sonra Moskova yönetimiyle İran ve Suriye konularını görüşmek için temas kurduğu öne sürüldü.

Haberde, görüşmelerin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.

Öte yandan İsrail'in, İran konusunda ABD ile bir anlaşma yapmak istediği ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek hafta gerçekleştireceği Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde bu meseleyi gündeme getireceği de iddia edildi.

Tel Aviv yönetiminin, Lübnan ile varılan mutabakata benzer şekilde, İran konusunda da temel ilkeleri belirlemek istediği aktarıldı.

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İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'da başlattığı saldırılar, 24 Haziran'da ABD Başkanı Trump'ın duyurduğu ateşkesle sona ermişti.

İran ile ateşkesin ardından İsrail'de "Normalleşme Anlaşmaları"nın genişletilmesi gündeme gelmiş ve bu kapsamda Suriye ile müzakereler yürütüldüğü öne sürülmüştü.

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#İsrail#Suriye#İran

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