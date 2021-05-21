İsrail’in ihlallerini TBMM inceleyecek

Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu, “Apartheid ve zulüm devleti” olarak nitelediği İsrail’in 10 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Gazze’ye dönük saldırılarında şimdiye kadar 61’i çocuk, 36’sı kadın olmak üzere 212 Filistinlinin şehit edildiğini, bin 400 kişinin ise yaralandığını belirtti.

FİLİSTİN’E SEYAHAT TALEBİ

Milletvekilleri, alt komisyonun Filistin’e gidip yerinde inceleme yapmak amacıyla girişimde bulunmasını talep etti. Görüşmelerde HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan’ın “Biz, Filistin halkının başından beri yaşadıklarını Kürtler olarak kendimize biraz benzetiriz. Kaderlerimizin Orta Doğu’da aynı olduğunu, acılarla dolu olduğunu hep söyleriz” sözleri kısa süreli tartışmaya neden oldu. Komisyon Başkanı Çavuşoğlu, “Burada, Türkiye’yi özellikle Kürt kardeşlerimiz üzerinden bir benzeştirme cihetine gitmek bir akıl tutulmasıdır. Bunu kabul edemeyiz” dedi.

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