İsrail’in alıkoyduğu özgürlük aktivistleri İstanbul’da

SUMUD Filosu’nun ardından Gazze’ye yardım için yola çıkan, Vicdan’ın amiral gemisi olduğu Özgürlük Filosu, İsrail tarafından uluslararası sularda engellenmişti. İsrail’in alıkoyduğu filodaki aktivistlerin tahliyesi için Ürdün’den özel seferle havalanan THY uçağı, dün İstanbul Havalimanı’na ulaştı. Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait teknelerde yer alan 18’i Türk, 76’sı yabancı uyruklu toplam 94 aktivist, İstanbul Havalimanı VIP Salonu’nda aileleri, bazı yetkililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Apronda, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve THY yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılanan aktivistler, otobüsle havalimanı önüne götürüldü.

Özgürlük Filosu’ndaki Milletvekilleri Necmettin Çalışkan, Mehmet Atmaca ve Sema Silkin Ün, basın toplantısı yaptı.

ATEŞKESE KATKIMIZ OLDUYSA MUTLUYUZ

Vicdan Gemisi’nde yer alan Saadet Partisi Milletvekilleri Necmettin Çalışkan ve Mehmet Atmaca ile Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün de İsrail’den Azerbaycan’a gitmişti. Önceki gece Azerbaycan Havayolları’na ait uçakla İstanbul’a gelen 3 milletvekili basın mensuplarına açıklama yaptı. Sema Silkin Ün, ortak tavır gösteren tüm siyasi partilere teşekkür etti ve “Memnuniyetle öğrendik ki dün Meclisimizde tüm siyasi partilerimizin ortak imzasıyla, Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş’un girişimleriyle bir tezkere yayınlanmış, kendisine süreci en baştan beri takip ettiği için çok teşekkür ederim” dedi. Çalışkan da “Eğer bizler bu filolar vasıtasıyla Gazze’deki ateşkese katkı olabilmişsek bunu büyük bahtiyarlık sayarız. Bugün net olarak şunu ifade etmeliyiz ki halen Gazze’de insanlar ölüyor. Halen savaş devam ediyor. Onun için bugün bir zafer havası değil olsa olsa Gazze’ye desteği yükseltme zamanıdır” diye konuştu. Atmaca ise “Bir kere daha şahit olduk ki İsrail bir devlet değil, hukuku ya da uluslararası hukuku sayan bir devlet değil. Adalet anlayışı olmayan, gerçekten bir terör örgütü ve bütün memurları bir örgüt mensubu gibi hareket eden bir yapı” ifadelerini kullandı.

Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nda sağlık kontrolünden geçirilen aktivistler, daha sonra bilgi sahibi olarak ifade verdi. Evleri İstanbul’da olan aktivistler ailelerinin yanına dönerken, burada kalacak yeri olmayanlar ise otellere yerleştirildi.

