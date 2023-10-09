İsrail’e uçuşlar iptal

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Fransız Air France, Alman Lufthansa, İrlandalı Ryanair ile Polonya, İtalya ve İspanya’nın önde gelen havayolu şirketleri güvenlik durumu iyileşene kadar İsrail’e uçmayacaklarını açıkladı. İsrail’in ikinci uluslararası havalimanı olan Eilat’a yapılan ticari uçuşlar ise durdurulmadı. Türk Hava Yolları (THY), İsrail’e uçuşları gecikmeli gerçekleştirdiğini belirterek, başkent Tel Aviv çıkışlı ve varışlı yolculara ücretsiz iptal ve erteleme gibi ilave haklar tanındığını bildirdi. Hamas’ın saldırılarından ve çatışmalardan kaçmak isteyenler Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’na akın ederken, İsrail Sivil Havacılık Kurumu çok sayıda uçuşun ertelendiği veya iptal edildiğini duyurdu. Yolcular sosyal medya platformlarında havalimanındaki kaos ve izdihamı gösteren videolar yayınladı.