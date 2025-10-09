İsrail’e karşı ortak tepki… Meclis teyakkuzda

Haberin Devamı

Baskın Meclis Genel Kurulu’nda olağanüstü gündemli özel oturumda değerlendirildi. Tüm partilerin katılımıyla yayımlanan ortak bildiride İsrail devleti kınanırken hukuk dışı eylemlerine bir an önce son vermesi konusunda uyarıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş gemide 21 Türk vatandaşının olduğunu, en kısa zamanda Türkiye’ye getirilmeleri her türlü girişimde bulunduklarını söyledi ve şöyle konuştu:

‘AKLINI BAŞINA ALSIN’

“Bu arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı ve Türkiye’ye ulaştırılmalıdır. İsrail’in bu konuda aklını başına almasını tavsiye ederiz. TBMM’de milletvekili olan, zaten uluslararası sularda oldukları için koruma altında olan kardeşlerimizin alıkonulması asla kabul edilemez, Türkiye bunu tolere etmez. Vicdan gemisine yapılan bu saldırıyı kınıyoruz, bunun ötesinde İsrail’in en kısa zamanda bu hukuksuz eylemine son vermesini kendilerine uyarıyoruz. Siyonist rejimin Gazze topraklarında başlattığı saldırılarını artık soykırım tabiriyle bile tanımlamanın çok üstüne çıkmış olan insanlık suçlarının ikinci yılı geride kalmış oldu. 70 bini aşkın insanın şehit olduğu, 150 bini aşkın insanın gazi olduğu, 2 milyon insanın tamamının evlerinden uzaklaştırıldığı, tam manasıyla bir ablukanın sürdüğü ve belki de şimdiye kadar yaşanmış soykırımlar içerisinde en acılarından birisi açlığın dahi silah olarak kullanıldığı bir süreci yaşıyoruz. Nehirden denize kadar özgür bir Filistin mutlaka kurulacak ve Filistin halkı istediği özgürlüğü elde edecektir.” Kurtulmuş, İsrail’e sert tepki göstererek, “TBMM üyesi olan arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizsiniz” ifadelerini kullandı.

‘ASLA KABUL EDİLEMEZ’

CHP’li Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, “TBMM üyelerinin bir başka devlet tarafından alıkonulması, sorgulanması, özgürlüklerinin gasbedilmesi asla kabul edilemez. Bu, millet iradesine, egemenliğine ve devletimizin itibarına yapılmış bir saygısızlıktır” tepkisini gösterirken, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Emin Ekmen de “Bu, açık sularda yürütülen bir korsanlık faaliyetidir” dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise İsrail’in hukuksuzluklarına ve işgaline son vermek amacıyla TBMM’den sınır ötesi operasyon tezkeresi çıkarılmasını istedi. Özgürlük Filosuna yönelik operasyon nedeniyle İsrail’e nota verilmesini öneren Arıkan, “Dolaylı ya da doğrudan İsrail’e yönelik her türlü ticareti, ithalatı, ihracatı sonlandırın” diye konuştu.

DIŞİŞLERİ: KORSANLIK EYLEMİ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in müdahalesini “korsanlık eylemi” olarak nitelendirdi ve bunun uluslararası hukukun ağır ihlali olduğunu vurguladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması ve ülkemize getirilmesi için gerekli tüm girişimler başlatılmıştır” denildi.