İsrail’e Batı Şeria tepkisi... Mekânsal soykırım

“Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’ya dönük attığı son adım soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır. İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’ya egemenlik dayatması ‘mekânsal soykırım’dır. İsrail soykırım siyasetini işgal, yayılmacılık ve hukuksuz egemenlik dayatması ile genişletmektedir. Ateşkes ve barış gündemi olan herkesin bu saldırganlığa karşı çıkması gerekir. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması yegâne çözümdür.”

BAKAN GÜRLEK: TOPRAK GASPI

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma yönündeki kararı asla kabul edilemez. Bu adım, uluslararası hukuka, adalete ve insan onuruna açık bir aykırılık teşkil etmektedir. Hukuksuz yerleşimler ve toprak gasbı, bölgede barış umutlarını zedelemekte ve iki devletli çözüm perspektifini aşındırmaktadır. Uluslararası toplumun hukukun ve temel insan haklarının yanında net bir duruş sergilemesi gerekmektedir. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinin yanında olmaya, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin tesisi için her platformda desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”