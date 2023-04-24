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İsrail'den Sudan için ev sahipliği teklifi

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#İsrail#Sudan#Ateşkes
İsrailden Sudan için ev sahipliği teklifi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 22:30

İsrail, Sudan’da devam eden çatışmaları sona erdirmek için taraflar arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmayı teklif etti.

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İsrail, Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmaları sona erdirmek için taraflar arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmayı teklif etti. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen yaptığı açıklamada, üst düzey İsrailli bir yetkilinin taraflar arasında yürüttüğü arabuluculuk çabalarında "umut verici" ilerleme kaydedildiğini aktararak, çatışmaları sona erdirmek için taraflar arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmayı teklif etti.

Cohen, "Ülkede çatışmalar başladığından bu yana İsrail, ateşkesi sağlamak için çeşitli kanallardan faaliyet gösteriyor ve taraflarla yapılan görüşmelerde son birkaç gündür kaydedilen ilerleme umut verici" dedi.

Görüşmelere ilişkin daha fazla ayrıntı vermeyen Cohen, Sudan'daki arabuluculuk faaliyetlerinin "tarihi bir barış anlaşmasının imzalanmasına olanak sağlayacağını" umduğunu belirtti.

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SUDAN'DA CAN KAYBI 420'YE YÜKSELDİ

Sudan'da 15 Nisan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında başlayan çatışmalarda bugüne kadar en az 420 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 700 kişi de yaralandı.

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#İsrail#Sudan#Ateşkes

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