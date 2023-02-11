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İsrail’den Maraş’a sahra hastanesi

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#DEPREM#Kahramanmaraş#Sahra Hastanesi
İsrail’den Maraş’a sahra hastanesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 07:00

Kahramanmaraş merkezli çifte depremin ardından Türkiye’ye yardıma koşan ülkelerden biri de İsrail oldu. Şimdiye kadar 18 kişiyi enkazdan sağ çıkarmayı başaran İsrail ekibi, Kahramanmaraş’a sahra hastanesi kurdu ve hizmet vermeye başladı.

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 15 Hava Kuvvetleri kargo uçağıyla, çok sayıda ekipman, arama kurtarma uzmanları, askeri sağlık görevlileri ve Sağlık Bakanlığı doktorları dahil olmak üzere yaklaşık 230 kişilik ekiple Kahramanmaraş’ta sahra hastanesi kurdu.

7/24 HİZMET VERECEK

sahra hastanesi Kahramanmaraş’taki arama kurtarma ekiplerinin faaliyet gösterdiği yerin yakınına inşa edildi. Hürriyet ekibi, sahra hastanesinin kurulduğu bölgeye girdi. Sahra hastanesinde tedavi, cerrahi ve resüsitasyon üniteleri ilk hastalarını kabul etmeye başladı. Hastane 7/24 hizmet verecek. Ayrıca, Kahramanmaraş’taki Necip Fazıl Hastanesi’ne İsrailli 40 doktor, hemşire, eczacı, röntgen ve laboratuvar teknisyenleri, paramedikler ve tıbbi personel ile yaralılara hizmet vermeye başladı.

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İsrail Savunma Kuvvetleri’nin halihazırda enkaz altında mahsur kalan sivilleri kurtarmak için sahada çalışan yaklaşık 400 arama ve kurtarma uzmanı bulunuyor. Depremden 16 saat sonra deprem bölgesine ulaşan IDF ekipleri, şimdiye kadar 18 kişiyi kurtardı. İsrail’den Türkiye’ye ulaşan yardım ekiplerindeki toplam personelin 600’ü geçtiğini aktardı. İsrail’den ayrıca 70 ton yardım malzemesi bugün Türk yetkililere teslim edilecek.

DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

Hürriyet’e değerlendirmelerde bulunan İsrailli yetkililer, “Bu trajedik olay karşısında Türk halkına yardım etmekten gurur duyuyoruz. Bu karanlık ve zor günlerde Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Yaklaşık 400 kişilik arama kurtarma timimiz de sahada, ayrıca 230 kişilik sağlık görevlimiz de sahra hastanemizde olmak üzere toplam 630’a yakın personelimizle insan hayatı kurtarmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor” dediler.

İsrail’den Maraş’a sahra hastanesi


HAHAMBAŞI: ŞABAT GÜNÜ ÇALIŞMALARA DEVAM EDİN

İsrail Hahambaşısı David Lau, Yahudiler için çalışmanın yasak olduğu Şabat Günü’nde deprem bölgesinde arama kurtarma çalışması yürüten 450 kişilik İsrail ekibinin çalışmaya devam etmesi için bir bildiri yayınladı. Yahudilerin Şabat Günü, cuma günü güneşin batımından, cumartesi güneşin batımına kadardır. Şabat Günü Yahudiler gün boyu dinlenir, Tevrat okur ve sinagoga (havra) giderek dua ederler. Çeşitli uygulama, ritüel, inanç, yasak ve kurallar içerisinde geçirilen ve kutsal kabul edilen bir gündür. Şabatta hiçbir iş ve eylem yapılamaz. Klima, ventilatör, araba çalıştırmak, buzdolabı veya bilgisayar çalıştırmak, gaz veya elektrik vasıtasıyla ateş yakmak, sigara içmek yasaktır. Çetin AYDIN/İSTANBUL

 

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#DEPREM#Kahramanmaraş#Sahra Hastanesi

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