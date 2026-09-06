×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İsrail'den Lübnan'a yeni tehdit! Kırmızıyla işaretlediler

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Silah#Savaş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 08:49

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Arab Salim beldesinde Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği bir bina için saldırı tehdidi yayımladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, X şirketinin sosyal medya hesabından, Arab Salim beldesinde bir binanın kırmızıyla işaretlendiği haritayı paylaştı.

Waweya, haritada belirtilen binaya saldırı tehdidinde bulunarak, Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği binanın ve çevresindeki binaların boşaltılmasını istedi.

Hizbullah'ın patlayıcı yüklü dronla saldırı düzenlediğini iddia eden Waweya, bölge sakinlerine saldırı tehdidinde bulunduğu binadan en az 300 metre uzaklaşmaları uyarısı yaptı.

⁠İSRAİL'İN LÜBNAN'DAKİ SALDIRILARI VE ATEŞKES SÜRECİ

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Haberin Devamı

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

İsrailden Lübnana yeni tehdit Kırmızıyla işaretlediler

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gözden KaçmasınWitkoff ve Kushner Putin’e gitti: Moskova’ya ‘savaşı bitirecek teklif’Witkoff ve Kushner Putin’e gitti: Moskova’ya ‘savaşı bitirecek teklif’Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Silah#Savaş

BAKMADAN GEÇME!