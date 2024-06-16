İsrail'den Gazze'de "yerel ve taktiksel ara" kararı

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıları 254 gündür devam ederken, İsrail ordusu, "insani yardımların hacmini arttırmak" amacıyla Gazze’nin bir kısmında saldırılarına ara vereceğine duyurdu. Ordu tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'ye giren insani yardım hacmini arttırmak amacıyla, BM ve uluslararası kuruluşlarla yapılan ek görüşmelerin ardından Kerem Şalom Sınır Kapısı’ndan Selahaddin Yolu’na ve oradan da kuzeye giden yol boyunca, ikinci bir duyuruya kadar her gün saat 08.00'den 19.00'a kadar insani yardım amaçlı askeri faaliyetlere yerel ve taktiksel bir ara verilecektir” denildi.

BM, KARARDAN MEMNUN

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun saldırılarına ara verme kararından memnun olduğunu belirterek, insani yardımların artırılması için daha fazla "somut önlem" alınması çağrısında bulundu.

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BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke yaptığı açıklamada, söz konusu duyuruyu memnuniyetle karşıladıklarının belirterek, karar alınsa da henüz ihtiyaç sahiplerine daha fazla yardım ulaştırılamadığını aktardı.