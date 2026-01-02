İsrail’den Gazze’de yardıma yasak

Haberin Devamı

İsrail hükümeti karara gerekçe olarak ilgili kurumların ‘yeni kayıt kurallarının gerekliliklerini yerine getirmediklerini’ öne sürdü.

İSRAİL’E TEPKİ YAĞDI

Sınır Tanımayan Doktorlar, ActionAid, Uluslararası Kurtarma Komitesi ve Norveç Mülteci Konseyi gibi tanınmış uluslararası sivil toplum kuruluşlarının da aralarında bulunduğu kurumlardan 60 gün içinde faaliyetlerini sona erdirmesi isteniyor. İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanlığı, yeni önlemlerin Gazze’ye insani yardım akışını etkilemeyeceğini iddia etti.

Öte yandan İsrail’in kararına tepki yağdı. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler İsrail’in yasağını kınarken; İngiltere, Fransa, Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Japonya, Norveç, İsveç ve İsviçre dışişleri bakanları yaptıkları ortak açıklamada, yardım kuruluşlarının faaliyetlerinin durdurulmasının ‘sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere temel hizmetlere erişim üzerinde ciddi bir etkisi olacağı’ uyarısını yaptı.