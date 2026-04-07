İsrail'den Eşref Rüya oyuncusuna tehdit

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#İsrail#Görkem Sevindik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2026 19:41

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'nın Kabir Baba'sı Görkem Sevindik, Filistinli esirlere ilişkin dikkat çeken paylaşım yaptı. Paylaşım, Eşref Rüya dizisinin geniş izleyici kitlesine sahip olduğu İsrail’de geniş yankı uyandırdı. İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir Sevindik'i hedef alarak "Teröristler için idam cezası artık geçerli" dedi.

İsrail, Eşref Rüya dizisinin oyuncularından Görkem Sevindik’i Filistinli esirlere yönelik paylaşımı nedeniyle hedef aldı. Sevindik’in mesajı, dizinin geniş izleyici kitlesine ulaştığı İsrail’de kısa sürede infial yarattı.

"TERÖRİSTLER İÇİN İDAM CEZASI ARTIK GEÇERLİ"

İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir de Sevindik'i hedef aldı. Gvir yaptığı paylaşımda "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli." dedi.

"ZULME TEPKİ GÖSTERMEK İSTEDİM"

Görkem Sevindik CNN Türk'e özel açıklamalarda bulundu. 

Sevindik şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada gezinirken bir videoya denk geldim. İdam kararı verilen bazı insanların otobüslere bindirilişini gördüm. Son kez çocuklarına bakışlarını gördüm. Benim de evladım var. Empati yaptım. Duygusal bir an yaşadım. Böyle bir zulme vicdan sahibi insan olarak karşıyım. Kendimce tepki göstermek istedim ve paylaşım yaptım. Beni boykot ediyorlar. İçerisinde yer aldım diziyi boykot ediyorlar. Benim için fark etmez. Tepkimin arkasındayım. Zulme karşıyız."

Soykırımcı bakanın tehdidine de cevap veren Sevindik "Bürokrasinin girmesi beni ilgilendirmiyor. Ben bir sanatçı ve baba olarak duygumu paylaştım." dedi.

