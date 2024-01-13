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İsrail’de Netanyahu’ya tepkiler büyüyor: Suçlusun

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#Gazze#İsrail#Hamas
İsrail’de Netanyahu’ya tepkiler büyüyor: Suçlusun
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 23:20

Gazze Şeridi’nde esir olarak tutulanların aileleri, başkent Tel Aviv’de protesto gösterisi düzenledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya büyük tepki gösteren binlerce kişi, "Sen, başbakan suçlusun. Geceleri nasıl uyuyorsun” sloganları attı.

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İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’de başlattığı saldırılarda 99 gün geride kaldı. Bölgede çoğu çocuk ve kadın 23 bin 843 Filistinli katledilirken, İsrail ordusu sivilleri hedef almaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında Filistin’e destek gösterileri düzenlenmeye devam ederken, İsrail’de ise Gazze Şeridi’nde esir olarak tutulanların aileleri gösteriler düzenliyor.

"GECELERİ NASIL UYUYORSUN"

Başkent Tel Aviv’deki Habima Meydanı'nda toplanan esir yakınları ve onlara destek vermek isteyen binlerce kişi seçim çağrısı yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya büyük tepki gösteren kalabalık, "Sen, başbakan suçlusun. Geceleri nasıl uyuyorsun”, “Netanyahu gitmeli”, “İsrail Devleti yeniden doğmalı” sloganları attı.

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#Gazze#İsrail#Hamas

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