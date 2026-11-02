İsrail’de düğüm çözülüyor mu… Netanyahu’suz hükümet arayışı başladı

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Herzog, dün yaptığı açıklamada parti liderlerini seçim sonuçlarını kabul etmeye ve koalisyon görüşmelerinde esneklik göstermeye çağırarak ülkeyi başka bir seçime zorlayabilecek siyasi tutuma karşı uyarıda bulundu.

EISENKOT ŞARTLARINI AÇIKLADI

İsrail’deki parlamento seçimlerinde muhalefetin en güçlü ismi olan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, elde ettikleri milletvekili çoğunluğunu Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki mevcut hükümete karşı derhal kullanacaklarını belirtti. “500 binden fazla oy farkıyla İsrail vatandaşlarının çoğunluğu değişimden yana oy kullandı” diyen Eisenkot, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Raam Partisi ve Ortak Liste’nin desteğiyle hükümet kurma ihtimaline açık kapı bıraksa da İsrail’i Yahudi devleti olarak tanımayı, İsrail Bağımsızlık Bildirgesi’nin değerlerine bağlı kalmayı ve Hamas’ı “terör örgütü” olarak tanımayı şart koştu.

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KÖTÜ İLE EN KÖTÜ ARASINDA SEÇİM YAPIYORUZ

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste partilerden Taal’in lideri Ahmed Tıybi, muhalefet lideri Eisenkot’a Arap seçmenin iradesini tanıma ve cesur davranma çağrısında bulundu. “Birincil hedefimiz Netanyahu hükümetini devirmektir ve bu yolda zor kararlar almamız gerektiğinin farkındayız. Bir sonraki İsrail hükümetinin bir ‘barış hükümeti’ olmayacağını da biliyoruz ancak bizler kötü ile en kötü arasında bir seçim yapıyoruz” dedi.

Muhafazakar Arap partisi Raam’ın lideri Mansur Abbas, Eisenkot’un öne sürdüğü dört şartı kabul edeceklerini duyurdu.

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SEÇİM TABLOSU NASILDI

Seçimde Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53 milletvekili çıkarırken, Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloku 48 milletvekilinde kaldı. İsrail’deki Filistinlileri temsil eden partiler, 19 milletvekili elde ederek tarihi bir temsil düzeyine ulaştı. Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste 11, Raam ise 8 milletvekili çıkardı.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK

Merkez Seçim Kurulu Başkanı Yargıç Noam Sohlberg’in yarından sonra kesin seçim sonuçlarını sunmasının ardından canlı yayında parti temsilcileriyle bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Herzog, en fazla tavsiyeyi alan veya koalisyon kurma şansı en yüksek görülen lideri ilk olarak görevlendirecek. İlk aşamada 28 günlük bir süreye sahip olacak bu adaya, ihtiyaç duyması halinde 14 günlük ek süre tanınabilecek. İlk adayın başarısız olması durumunda ise görev, ek uzatma hakkı olmaksızın 28 gün süresi bulunan bir diğer parti liderine devredilecek. Bu ikinci denemenin de sonuçsuz kalması halinde, parlamentodaki en az 61 milletvekilinin üzerinde uzlaşacağı üçüncü bir isim 14 gün içinde hükümeti kurmak için son bir şansa sahip olacak; bu sürecin de tıkanması durumunda kaçınılmaz olarak yeniden erken seçime gidecek.

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İsrail’deki Filistinlileri temsil eden Ortak Liste’nin lideri Yusuf Cebbarin seçim sonrası büyük sevinç yaşadı.