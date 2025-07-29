İsrail'de bir ilk: Soykırım raporu... "Soykırım" diyen İsrailli CNN Türk'te

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İsrail’in önde gelen insan hakları örgütleri, Gazze’de İsrail tarafından "bilinçli bir soykırım" gerçekleştirildiğini iddia eden çarpıcı bir rapor yayımladı. "İşgal Altındaki Filistin Toprakları için İnsan Hakları Doktorları İsrail" örgütünün direktörü Aseel Aburass, söz konusu raporla ilgili CNN Türk dış haberler muhabiri Rabia Asel Atmaca'nın sorularını yanıtladı.

Öncelikle röportaj talebimize hızla döndüğünüz için teşekkür ederim. röportaja "Gazze'de soykırım" raporunuzla başlamak istiyorum. o raporunuzda, İsrail'in tıbbi altyapıyı bilinçli olarak yıktığını ve doktorları kasıtlı bir şekilde öldürdüğünü vurgulamıştınız. bu ne anlama geliyor? tüm bu gerçekleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Raporumuz sağlık altyapısı ve sağlık sistemine odaklanıyor. Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki işgal altındaki topraklarda sağlığa odaklanan bir kuruluşuz. Bu raporu analiz etme şeklimiz, Gazze'de son 22 aydır yaşananlara bakış açımız, sağlık altyapısının yıkılması, doktorların öldürülmesi ve hayatın yaşanmaz hale getirilmesi perspektifinden. Yani olaya bakış açımız şu: son 22 aydır sağlık hizmeti olmadan hayatta kalamazsınız. Hastanelerde, çoğu hastanede, 36 hastanenin 30'undan fazlasının yıkıldığını defalarca gördük. Geçtiğimiz 22 ay boyunca, kasıtlı bir kampanya yürütüldü ve temel amacı sağlık sistemini yok etmekti. Çünkü bizim bakış açımıza göre, sağlık sistemini yok ettiğinizde, sonunda kuşattığınız, saldırdığınız, bombaladığınız, ağır yaraladığınız, tükettiğiniz, aç bıraktığınız ve sürekli olarak insanları yerinden ettiğiniz insanları da yok edersiniz. Ve bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Ve Gazze'deki savaşın sadece hastanelerle ilgili olmadığını biliyoruz. Temelde öyle ve biz de bunu böyle analiz ediyoruz. Temelde hayatı yaşanabilir kılan tüm koşullarla ilgili.Ve bu tam olarak Soykırım Sözleşmesi'ne uyuyor. Evet. Yiyecek, su, Elektrik, Eğitim, hastaneler, kiliseler ve camiler, topraklar, çiftlikler, hayvanlar. Her şey yok edildi, yok edildi. Öldürülen insan sayısı 60.000. Sadece bu değil, gelecek için bile, temel yaratıyorsunuz. Gazze'de insanların hayatta kalmasını imkansız kılacak koşullar yaratıyorsunuz. Ve artık biliyoruz ki, sadece biz değil, birçok araştırmacı da söylüyor. bombalar şimdi dursa bile, ateşkes olsa bile insanlar ölmeye devam edecek diyorlar. Neden? Çünkü İsrail, hayatı imkansız kılan tüm koşulları yarattı, onları yok etti.

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Şimdiye kadar çok sayıda rapor sunuldu, ancak Netanyahu hükümeti bu raporları her zaman reddetti. Hatta "Gazze'de kıtlık yok" diyorlardı. bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

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Yani Netanyahu yalnız değil. Netanyahu, İsrail kamuoyu ve İsrail haberleri Gazze'de yaşananları açlık kampanyası olarak adlandırıyor. Tüm dünyanın gösterdiği, sizin gördüğünüz ve herkesin gördüğü görüntüleri göstermiyorlar; bunlar İsrail'deki hiçbir ana akım medyada gösterilmiyor. Televizyonu açıyorsunuz, kanalları açıyorsunuz, bunu görmüyorsunuz. Ve İsrail halkı, kendisinden birkaç kilometre uzakta olan bitene karşı kör. Ve bu yüzden İsrail halkı, tüm dünya açlıktan bahsettiğinde her zaman çok şaşırıyor ama ne olduğunu bilmiyor. Netanyahu için de aynı şey geçerli. Bunu bir şekilde, gerçeği çarpıtmak, gerçeği değiştirmek, daha fazla yardımı engellemek, yardımı kesmek, yiyeceği ortadan kaldırmak, daha fazla insanı öldürmek için adlandırıyorlar. Ve bu sadece yiyecek için değil, aynı zamanda bu propagandanın, İsrail propagandasının yapıldığını söylüyorlar. İşte bu şekilde Avrupa'dan, ABD'den, Avrupa ülkelerinden, Hamas'tan, Hamas komutanlarından diye adlandırarak yeşil ışık almayı başardılar. Ve bunun için neredeyse hiçbir dayanak olmadığını biliyoruz. Ama bunu hastanelere söylediğinizde, kendinize yeşil ışık yakmış oluyorsunuz. Ve işte bu yüzden dünya İsrail'e bu soykırımı sürdürmesi ve hastaneleri yok etmesi için onay verdi. Ve ben de aynı şeyi görüyorum. Aynı şey yardım ve gıda konusunda da oluyor. Olan bu değil. Rakamlar doğru değil. Sağlık Bakanlığı yalan söylüyor. Doğru rakamları söylemiyorlar. Ve dünya sessiz. Ve gerçekten umuyorum ki şimdi bir ivme yakaladığımız bir noktaya geldik. Ve sadece raporlar yüzünden değil, olan her şey yüzünden, birçok DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, BM kuruluşu, herkes, Filistinli örgüt artık geri dönüşü olmayan bir noktada olduğumuzu söylüyor. Ve gerçekten umuyorum ki bu bir ivme yaratacak, sonunda Avrupa ülkeleri, Batı, uluslararası toplum ve tıp dernekleri İsrail'e dur demek için kırmızı çizgi çekecek.

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Son olarak şunu sormak istiyorum. Raporunuza israil hükümetinden tehdit ya da olumsuz yorum geldi mi şu ana kadar?

Yani şu an itibariyle, bugün sizinle konuşurken, aslında birkaç dakika önce, bu röportaja gelmeden hemen önce oldu. Sonunda, ana akım bir haber kanalı, sessizlikten 24 saat sonra haberler hakkında yazdı.Elbette, Haretz ve daha sol görüşlü diğer haber kanalları var. Bu konuda konuştular, çok iyi ele aldılar ve soykırım hakkında konuşan tek kanallar onlar.Ama ana akım kanallar hiçbir şey yapmıyor. Sessizlik vardı. Ana akım bir haber kanalı yinet İlk kez bu konuda, hem de dünyadaki yayınlar hakkında yazdılar. Ve kuruluşum için ve aslında gönüllülerimizden, sağlık personelimizden ve topluluğumuzdan birçok olumlu yorum aldık. Sonunda bunu söyleyen bir İsrail sesi var ve bunun diğer kuruluşlar için de bir ivme yaratacağını umuyoruz. Sadece kuruluşlar için değil, araştırmacılar, üniversiteler ve umarım İsrail halkı için de.

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Ve tehditler açısından, sağcı, sağcı bir kuruluş zaten Maliye Bakanı Smotrich'e bir mektup göndererek, yabancı bağışlar üzerindeki vergi muafiyetimizi kaldırmasını istedi. Yani bu zaten gerçekleşti.