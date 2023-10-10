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İsrail vatandaşları İstanbul’a geldi

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Hamas#THY
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 21:10

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, başkent Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı'nda da savaş sebebiyle yoğunluk yaşanıyor. Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu İsrail vatandaşlarını taşıyan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağı ile İstanbul Havalimanı’na indi.

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Hamas-İsrail arasındaki çatışmalar sebebiyle İsrailli vatandaşların başkent Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion Havalimanı'ndan düzenlenen seferlerle ülkelerini terk edişi sürüyor. Özellikle kadın ve çocukların bulunduğu çok sayıda İsrailli yolcu, saat 18.00 sıralarında THY’ye ait uçakla İstanbul Havalimanı’na indi. Tel Aviv’de öğrenci olan ve savaş sebebiyle ülkesini geçici olarak terk etmek zorunda kalan Rebecca Satloff orada yaşananları anlattı.

Satloff, "Şu anda Türkiye’deyiz. Buradan ne yazık ki Amerika’ya gitmeye çalışıyoruz. Aktarma uçuşuyla oraya gideceğiz. Türkiye'de olmak güzel bunun için çok minnettarız. Tel Aviv’de havalimanında çok uzun kuyruklar var. İnsanlar uçuş için yalvarıyor. Bu uçuşlara çok para ödedik. Bazı hava yolu şirketlerinin bu durumdan yararlanmaya çalıştığını hissettim" diye konuştu.

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#İsrail#Hamas#THY

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