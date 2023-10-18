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İsrail protestolarıyla ilgili 5 kişi gözaltında... İstanbul Valiliği: Bir kişi hayatını kaybetti, 43'ü polis 63 yaralı var

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#İstanbul#İsrail#Protesyo
İsrail protestolarıyla ilgili 5 kişi gözaltında... İstanbul Valiliği: Bir kişi hayatını kaybetti, 43ü polis 63 yaralı var
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 11:33

İsrail'in Gazze'deki bir hastaneyi vurarak yüzlerce sivilin ölümüne neden olması İstanbul'da protesto edildi. İstanbul Valiliği, İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önündeki protestolar sırasında polis bariyerini aşarak emniyet güçlerine saldırdığı tespit edilen 5 kişinin gözaltına alındığını, olayda bir vatandaşın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 43'ü polis 63 kişinin yaralandığını duyurdu.

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İstanbul Valiliği'nden olaylara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

17.10.2023 Çarşamba günü, İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde, İsrail’in Gazzeli sivillere yönelik bombardımanlarını protesto etmek için toplanan vatandaşlarımızdan bir grup, konsolosluk binasına girmek için harekete geçmiş, emniyet güçlerimize, çevredeki binalara, konsolosluğa taşlı, sopalı, meşaleli ve havai fişekli saldırıda bulunmuştur. Emniyet kuvvetlerimiz de telafisi mümkün olmayacak olayların önüne geçebilmek için gruba müdahale ederek konsolosluk binasına girişleri engellemiştir. Ayrıca polis bariyerini aşarak Emniyet güçlerimize saldırdığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alınmıştır.

İsrail protestolarıyla ilgili 5 kişi gözaltında... İstanbul Valiliği: Bir kişi hayatını kaybetti, 43ü polis 63 yaralı var

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BİR KİŞİ KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Protesto gösterisi sırasında olay yerinde bulunan 1958 doğumlu Eshabil Tüfekçi isimli vatandaşımız geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olaylarda ayrıca 43’ü polis toplam 63 vatandaşımız da yaralanmıştır.

Bu müdahaleye, içimizin kanadığı şu zaman diliminde mecbur kalmak, bizleri de yürekten yaralamıştır. İsrail’in sivillere yönelik uyguladığı - terör saldırılarını andıran – bombardımanlarına tepki göstermek isteyen vatandaşlarımızdan, tepki gösterirken telafisi mümkün olmayacak hareketlerden kaçınmasını önemle rica ediyoruz.

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#İstanbul#İsrail#Protesyo

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