İsrail parşömenleri iade etti

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İsrail medyasına yansıyan haberlerde, depremde hasar gören Antakya Sinagogu’ndaki tarihi ‘Ester Kitabı’ parşömenlerinin ZAKA arama -kurtarma ekipleri tarafından alınarak İsrail’e götürüldüğü yer aldı. Tarihi parşömenlerin güvenli bir yere taşımaları için ZAKA arama-kurtarma ekibi lideri Haim Otmazgin’e teslim edildiği belirtildi. Parşömenleri teslim eden kişinin, Otmazgin’e “Suriye’ye de olan yakınlığımız sebebiyle parşömenlerin yanlış insanların eline geçmesinden çekiniyorum. Lütfen onları koruyun ve hatırlandığımızdan emin olun” dediği ifade edildi.Otmazgin’in de ”Böylesine önemli bir tarihi belgeyi kurtarmaktan ve Antakya’daki Yahudi cemaatinin mirasının, depremin yerle bir etmesine rağmen bozulmadan kalmasını sağlamaktan ötürü gerçekten onur duyuyorum” dediği ve parşömenleri kime emanet etmeleri gerektiğini öğrenmek için İstanbul’daki Yahudi cemaatinden bir yetkiliyle görüşeceklerini söylediği belirtildi.

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HAHAMBAŞI’NA TESLİM EDİLDİ

Haber, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.Türk Yahudi Toplumu da resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ester (Kitabı) parşömeni İsrail’den teslim alınıp Hahambaşılığı’mızda muhafaza altındadır. Antakya Sinagogu’muzun tadili sonrası yuvasına dönecektir” dedi. Depremde, Antakya Yahudi Toplumu Başkanı Şaul Cenudioğlu ve eşi Tuna Cenudioğlu da hayatını kaybetmişti.

Ester Kitabı, Tevrat’la birlikte Yahudi kutsal metinlerini oluşturan Tanah’ın bir bölümü sayılıyor.

BU TOPRAKLARDA KORUNACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da şöyle denildi: “Depremlerde yıkılan Antakya Sinagogu’muzda bulunan tarihi Ester parşömeni Türkiye Hahambaşılığı tarafından muhafaza ediliyor. Ülkemizin sınırları içinde asırlardır var olmuş her türlü inanca ve kültüre ait eserlerimiz, itinalı şekilde bu topraklarda korunmaya devam edecek. En kısa zamanda eserin kendi mekânına kavuşması için diğer tüm hasar görmüş tescilli eserlerimizle birlikte Antakya Sinagogu’muzu da restore ederek, Antakyalı vatandaşlarımızın ibadetine yeniden açacağız. Parşömenin 2863 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmesine ilişkin her türlü iddia, Bakanlığımız Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı’nca titizlikle araştırılmakta ve süreç Dışişleri Bakanlığı’mızla koordineli olarak ele alınmaktadır.”