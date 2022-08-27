İsrail maslahatgüzarı: Ortak görevimiz güveni sağlamak

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İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian, Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme sürecine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Lillian, Türkiye ile karşılıklı büyükelçi atanmasına ilişkin her iki taraftan büyükelçinin kim olacağının duyurulmasında zaman farkı olabileceğini; İsrail’in, atanacak büyükelçinin siyasi biri mi yoksa diplomat mı olacağına karar vereceğini söyledi.

BİR YILDIR ÇOK YOĞUN DİPLOMASİ

Maslahatgüzar Lillian, büyükelçinin ne zaman atanacağına ilişkin, “Umarım zamanında olur ve sadece birkaç hafta daha sürer ve süreç sona erer” dedi. Son bir yıldır Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkinin çok yoğun olduğunu belirten Lillian, “Neredeyse 75 yıldır devam eden ilişkilerimiz var. Bu yüzden bu sefer gerçekten yapmaya çalıştığımız, iyi sağlam temeller ve yeterince esnek olacak temeller oluşturmaya çalışmak olduğunu söyleyebilirim. Bölgemizde yaşanan krizi çok iyi biliyoruz” diye konuştu.

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DİYALOG KANALIMIZ AÇIKTI

Maslahatgüzar Lillian, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile sürekli diyalog halinde olduklarını, bir kriz anında muhatapların birbirlerini arayıp konuşabileceğini kaydetti. Lillian, şöyle devam etti: “Türkiye ve İsrail’in aynı fikirde olmadığı pek çok konu olduğunu çok iyi biliyoruz ancak asıl görevin ve asıl amacın iki tarafın paylaştığı ortak bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bu da bölgemizin daha güvenli, daha huzurlu olmasını sağlamak.

FİLİSTİN ÇÖZÜMÜ İKİ TARAF ARASINDA

Tek temennim, Filistin meselesinin çözümünün bulunmasıdır ama sizi temin ederim ki İsrail’in bu konudaki tutumu değişmedi. İsrail yıllardır Filistin sorununun tek çözümünün iki taraf arasında doğrudan müzakereler olduğunu düşünüyor. Genel olarak her iki tarafın da çözümü bulabileceğine inanıyoruz.”

İSRAİLLİ TURİSTLER TÜRKİYE’Yİ ÖZLEDİ

Maslahatgüzar Lillian, İsrail’den Türkiye’ye gelen turistlere ilişkin de “Rakamlarla İsrailli turistlerin Türkiye’ye geri dönmeyi gerçekten özlediğini söyleyebilirim. Yüzde 300’lük bir artış gördük. Ben de daha çok Turizm Bakanlığı’nın yayınladığı rakamlara baktığımda, yaklaşık 400 bin olduğunu söyleyebiliriz. Bu çok büyük bir sayı. İsrail Hava Yolları’nın buraya geri dönecek olması elbette hem turizm hem de karşılıklı ekonomik bağlar ve ticaret için çok çok iyi bir haber. Bu, İsrail’in Müslüman dünya ile olan ilişkilerinin büyüyen doğasıdır” dedi.