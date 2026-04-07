İsrail Konsolosluğu'na saldırı girişiminde bulunmuşlardı: İşte teröristin silahı 'bullpup'

Haberin Devamı

“Bullpup” adı verilen bu silah türünde şarjör ve mekanizma, tetik ve kabzanın arkasında yer alıyor. Bu tasarım, silahın toplam uzunluğunu kısaltırken namlu boyunun uzun kalmasını sağlıyor. Yani silah kısalığına nispeten namlusu uzun kalıyor. Uzmanlara göre bu sayede daha yüksek mermi hızı ve daha uzun menzil elde ediliyor.

BİNA İÇİ OPERASYONLAR İÇİN

Bullpup tüfeklerin en önemli avantajı, dar alanlarda sağladığı hareket kabiliyeti olarak ifade ediliyor. Kapalı alanlarda klasik tüfeklere göre daha rahat kullanılıyor. Köşe dönüşleri ve dar geçişlerde avantaj sağlıyor. Araç içi hareketlerde daha hızlı kontrol imkânı sunuyor. Bu nedenle bu tip silahlar, özellikle şehir çatışmaları ve özel kuvvet operasyonlarında tercih ediliyor.

Haberin Devamı

Silahın ağırlık merkezinin arkaya yakın olması da dikkat çeken bir diğer özellik. Uzun süre nişan alırken kullanıcıyı daha az yoruyor. Hareket halinde daha kontrollü kullanım sağlıyor.

Görüntülerdeki teröristin kullandığı silahtaki şarjörün standart şarjörlerden uzun olduğu, mermi kapasitesinin daha fazla olduğu anlaşılıyor. Başlatılan soruşturmada saldırı girişiminde kullanılan ekipman ve silah tercihinin organizasyonel bir planlamaya işaret edip etmediği de araştırılacak.