İsrail Konsolosluğu önünde havaya ateş açtı... 7 suç kaydı var

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Polisin teslim ol çağrısına bir süre uymayan şüpheli, özel harekât ekiplerinin havaya uyarı ateşi açmasının ardından silahını bırakarak teslim oldu. Olay yeri inceleme ekipleri, şüphelinin ateş açtığı alanda inceleme yaparken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında pompalı tüfek, pala, 3 şarjör ve 4 mermi ele geçirildi.

ÖRGÜT BAĞLANTISI TESPİT EDİLEMEDİ

A.Ş. hakkında yapılan sorgulamada ise “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet”, “kasten yaralama”, “genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi” ve “intihara teşebbüs” suçlarından toplam 7 kaydı olduğu belirlendi. Herhangi bir örgütsel bağlantısı tespit edilmeyen A.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.