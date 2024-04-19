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İsrail-İran gerilimi... Dışişleri Bakanlığı: Tüm tarafları daha büyük bir çatışmadan kaçınmaya çağırıyoruz

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#Dışişleri Bakanlığı#İran#İsrail
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 13:20

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısına ilişkin, "Son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır. Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır. Hadiseleri yakından takip etmekteyiz. Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Uluslararası toplumun önceliği, Gazze'deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır" denildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#İran#İsrail

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