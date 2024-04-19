×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İsrail-İran gerilimi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahiplenme yok, akla ziyan olmayan bir açıklama da yok

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İsrail#İran
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 14:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail- İran gerilimiyle ilgili "Şu anda İsrail farklı şeyler söylüyor, İran farklı görüşler ortaya atıyor. Sahiplenme yok ve konu ile ilgili akla ziyan olmayan açıklama da yok. İran'ın açıklamalarında da bu doğru diyor diyemiyorsunuz, İsrail'e zaten hiç diyemiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"(Irak ziyareti) Ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Günübirlik ziyaret. Önce Bağdat. Sayın cumhurbaşkanı ve başbakan ile görüşme sonrası Erbil ziyareti gerçekleştireceğiz. Kuzey Irak ve merkezi yönetimle ilgili sorunları görüşeceğiz. Irak Türkiye ilişkisini ele alacağız.

Türkiye Almanya arasındaki ilişkileri ele alma fırsatımız olacak. Geçmişten bugüne olan dostluklarımız var. Bu ilişkileri değerlendireceğiz. Siyasi askeri, ticari birçok konu ele alınacak. Sayın cumhurbaşkanının bizim ile ilgili görüşmelerinde Almanya Türkiye ilişkilerini daha işleri nasıl taşırız bunları görüşeceğiz.

"İSRAİL FARKLI, İRAN FARKLI ŞEY DİYOR"

Şu anda İsrail farklı şeyler söylüyor, İran farklı görüşler ortaya atıyor. Sahiplenme yok ve konu ile ilgili akla ziyan olmayan açıklama da yok. İran'ın açıklamalarında da bu doğru diyor diyemiyorsunuz, İsrail'e zaten hiç diyemiyorsunuz. BM Güvenlik Konseyi'nde de ABD açıklamasında İsrail yanında yer aldığını görüyoruz. Herkes Filistin'in yanındayken ABD İsrail'in yanında duruyor. Farklı bir şey beklemiyorduk. Bunu da çok açık net ortaya koydu.

Haberin Devamı

Miçotakis ziyareti iade-i ziyaret. Bu da ilişkilerde önemli bir merhale. Bununla ilgili biz ilişkileri daha iyi konuma nasıl taşırız diye görüşeceğiz."

Gözden KaçmasınKorkulan oldu, Orta Doğu diken üstünde İsrail İrana saldırı başlattı...Korkulan oldu, Orta Doğu diken üstünde! İsrail İran'a saldırı başlattı...Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınDışişleri Bakanlığı: Tüm tarafları daha büyük bir çatışmadan kaçınmaya çağırıyoruzDışişleri Bakanlığı: Tüm tarafları daha büyük bir çatışmadan kaçınmaya çağırıyoruzHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İsrail#İran

BAKMADAN GEÇME!