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İsrail güçleri TRT Haber ekibine saldırdı! Bakan Tunç'tan tepki: Şiddetle kınıyorum

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#İsrail#Gazze#ADALET BAKANI
İsrail güçleri TRT Haber ekibine saldırdı Bakan Tunçtan tepki: Şiddetle kınıyorum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 12:51

İsrail askerleri TRT Haber ekiplerini hedef aldı. Kudüs'te Mescid-i Aksa kapısındaki saldırıda, TRT kameramanı yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saldırıyı kınadığını belirtirken, 'Ne yaparsa yapsın işgalci İsrail, yaptığı soykırımı, insanlık ve savaş suçlarını gizleyemeyecektir.' dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması şöyle:

İşgalci İsrail güçleri tarafından Mescid-i Aksa kapısındaki TRT Haber ekibine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Saldırıda yaralanan TRT kameramanına acil şifalar diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bir terör devleti gibi davranan İsrail, gazetecileri kasıtlı olarak hedef almakta, yaptığı katliamları gizlemeye çalışmaktadır.

Ne yaparsa yapsın işgalci İsrail, yaptığı soykırımı, insanlık ve savaş suçlarını gizleyemeyecektir.

İsrail güçleri TRT Haber ekibine saldırdı Bakan Tunçtan tepki: Şiddetle kınıyorum

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#İsrail#Gazze#ADALET BAKANI

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