İsrail Gazze’de durmadı... Bayram günü yine çocukları vurdu

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İSRAİL’in Gazze Şeridi’ne dün itibariyle son 48 saatte düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu en az 95 kişi hayatını kaybetti. İsrail, Müslüman aleminin Kurban Bayramı’nı kutlamasına rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurmadı. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki günde 304 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

YARDIM TUZAĞA DÖNÜŞTÜ

ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın işlettiği yardım noktaları da giderek tuzağa dönüşmüş durumda. Dün sabah erken saatlerde Refah kenti yakınlarındaki Al Alam’da yardım için toplanan Filistinlilere, İsrail güçleri ateş açtı. En az 13 kişi hayatını kaybetti. Bölgede bulunan Samir Ebu Hadid, Fransız AFP ajansına, “İnsanlar yardım merkezine doğru ilerlemeye çalışken İsrail işgal güçleri merkezin yakınında konuşlanmış zırhlı araçlardan önce havaya sonra da sivillere ateş açtı” dedi.

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55 BİNE YAKLAŞTI

Yardım dağıtımı için belirlenen bölgelerde 27 Mayıs’tan bu yana İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 110’a, yaralı sayısının ise bine yükseldiği kaydedildi. Toplam bilanço giderek ağırlaşıyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 54 bin 772’ye, yaralı sayısı 125 bin 834’e ulaştı. Öte yandan İsrail, 7 Ekim 2023 saldırısında Kibbutz Nir Oz’dan kaçırılan Taylandlı rehinenin cesedinin Gazze’den çıkarıldığını bildirdi.

YARDIM GEMİSİ GAZZE YOLUNDA... MADLEEN MISIR AÇIKLARINDA

İSRAİL’in Gazze Şeridi’ne gıda ablukasını kırmak için bir hafta önce Sicilya’dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na (FFC) ait ‘Madleen’ yelkenlisi, dün akşam saatlerinde Mısır’ın İskenderiye kenti açıklarına ulaştı. Geminin buradan doğuya doğru yol alarak Gazze kıyılarına ulaşması beklenirken İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, gemiyi engelleyeceklerini duyurmuştu. Geminin Gazze’ye taşıdığı yardımların içinde tıbbi malzemeler, un, bebek maması, bebek bezi, kadın hijyen ürünleri ve çocuklar için protezler yer alıyor.