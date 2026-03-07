×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İsrail füzesi isabet etti: Türk şoför ağır yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Tır#Hüseyin Fırat#TIR Şoförü Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2026 11:23

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan TIR şoförü Hüseyin Fırat'ın (29) aracına, İran'da İsrail füzesi isabet etti. Alev alan TIR'da Hüseyin Fırat ağır yaralanırken, annesi İran'da tedaviye alınan oğlunun Türkiye'ye getirilmesini istedi.

Haberin Devamı

Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, İstanbul'dan aldığı yükü Afganistan'a teslim ettikten sonra Türkiye'ye dönüşe geçti. Aralarında babası Coşkun Fırat'ın da bulunduğu 15 Türk TIR'ı ile birlikte 5 Mart'ta İran'a giriş yapan Hüseyin Fırat'ın aracına İsrail'den atılan füze isabet etti.

Kazvin eyaletinin geçip Zencan kentine doğru giderken saldırıya uğrayan Hüseyin Fırat'ın kullandığı TIR alev aldı. TIR'dan ağır yaralı olarak kurtarılan Hüseyin Fırat, götürüldüğü Zencan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Diğer Türk şoförler ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

İsrail füzesi isabet etti: Türk şoför ağır yaralı
'DURUMU ÇOK CİDDİ'

Hüseyin Fırat'ın annesi Hayriye Fırat, Zencan Hastanesi'nde tedaviye alınan oğlunun sağlık durumunun ciddi olduğunu, tedavisi için Türkiye'ye getirilmesini istedi.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasın5 kıta ve 75 ülkeye ait: Binden fazla banknotu topladı Hiç dolaşıma girmemiş, cüzdana girmemiş paralar bunlar5 kıta ve 75 ülkeye ait: Binden fazla banknotu topladı! 'Hiç dolaşıma girmemiş, cüzdana girmemiş paralar bunlar'Haberi görüntüle

Eşi ile oğlunun Pakistan'a yük götürdüğünü, dönüşte İran'da füzeli saldırıya uğradıklarını belirten Fırat, "Oğlum ile babası aynı kafile ile Türkiye'ye dönerken TIR'a füze isabet etmiş. Oğlumun sağlık durumu çok ciddi. Bu nedenle bir an önce Türkiye'ye getirilerek burada tedavi edilmesini istiyorum. Herkes gibi o da ekmeğinin peşindeydi. Saldırıda aracı yandı. Devlet büyüklerimizden Türkiye getirilerek tedavi edilmesinin istiyoruz" dedi.

İsrail füzesi isabet etti: Türk şoför ağır yaralı

Amcası Mehmet Saçar ise "15 araçla gittikleri seferden dönerken İsrail'in attığı füze, Hüseyin'in aracına isabet ediyor. Yaralı, yoğun bakımda. Türkiye'ye getirilmesini, tedavi ve ameliyatının ülkemizde yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Gözden KaçmasınHayalini gerçekleştirdi: Şehirde bu işi yapan ilk kadın olduHayalini gerçekleştirdi: Şehirde bu işi yapan ilk kadın oldu!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tır#Hüseyin Fırat#TIR Şoförü Saldırı

BAKMADAN GEÇME!