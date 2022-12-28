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İsrail Elçisi Beştepe’de... 4 yıl sonra ilk mektup

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Beştepe#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
İsrail Elçisi Beştepe’de... 4 yıl sonra ilk mektup
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 07:00

İsrail’in 4 yıllık aradan sonra Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında Ankara’ya atadığı Büyükelçi Irit Lillian, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a güven mektubunu sundu. Erdoğan ve İsrailli elçi arasında Türkçe diyalog yaşandı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün dört ülkeden büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti. Erdoğan’aBeştepe’de Sri Lanka Büyükelçisi Dissanayake, Uruguay’ın Ankara Büyükelçisi Cayrus, Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev ve İsrail’in Ankara Büyükelçisi Lillian güven mektubu sundu. Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, Erdoğan’a güven mektubu sunduktan sonra eşi ve çocuğu ile bazı Büyükelçilik mensuplarını Erdoğan’a takdim etti. Ardından birlikte fotoğrafı çektirildi.

İsrail Elçisi Beştepe’de... 4 yıl sonra ilk mektup

Erdoğan daha sonra Uruguay’ın Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrus’u kabul etti. Cayrus’un eşi ve oğlu ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından da objektiflerin karşısına geçildi.

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İsrail Elçisi Beştepe’de... 4 yıl sonra ilk mektup

Uruguay’ın Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrus

Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev de Cumhurbaşkanı’na güven mektubunu sundu.

İsrail Elçisi Beştepe’de... 4 yıl sonra ilk mektup

Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak İsrail’in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian’ı kabul etti. Kabulde Büyükelçi Lillian, Erdoğan’a güven mektubu sundu. Irit Lillian’ın Türkçe “Nasılsınız?” diye sorması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağolun siz nasılsınız” yanıtını verdi. Lillian ve elçilik mensupları daha sonra Erdoğan’la hatıra fotoğrafı çektirdi.

NORMALLEŞME SÜRECİ

Ankara’da daha önce maslahatgüzar olarak görev yapan Irit Lillian, İsrail’in Türkiye büyükelçiliği görevine atanmıştı. Türkiye ile İsrail normalleşme sürecinin önemli bir adımı olarak 17 Ağustos’ta, dört yıl aradan sonra yeniden karşılıklı büyükelçi atanmasına karar vermişti.

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2018’den bu yana maslahatgüzar düzeyinde yürütülen ilişkilerin büyükelçi seviyesine çıkartılmasıyla ilgili ilk açıklama, dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in 23 Haziran’da 2022’de Ankara’ya ziyareti sırasında yapılmıştı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da “Türkiye ile tam diplomatik ilişkilerin yenilenmesini takdirle karşılıyorum. Bu, geçtiğimiz yıl öncülük ettiğimiz, İsrail ve Türk halkları arasında daha kapamlı ilişkileri, dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme” demişti.

Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog dün gerçekleşen görev mektubu sunumu sonrasında da Twitter hesabından bir mesaj ve Beştepe’de çalınan İsrail ulusal marşının videosunu paylaştı.

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Herzog mesajında, “Bugün, Büyükelçi Lillian güven mektubunu Cumhurbaşkanı Erdogan’a sunarken Ankara’da, Cumhurbaşkanlığı’nda yeniden HaTikvah’yı (İsrail ulusal marşı) duymak çok etkileyiciydi. Yakında, Türk Büyükelçi’nin güven mektubunu kabul etmeyi dört gözle bekliyorum. İsrail-Türkiye ilişkilerinde büyük bir adım” satırlarını paylaştı.

İsrail Elçisi Beştepe’de... 4 yıl sonra ilk mektup
İSTİKLAL ŞAİRİ ERSOY’A ANMA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’u ölümünün 86’ncı yıldönümünde yayınladığı mesajla andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Ersoy’un fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, “Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ebedi aleme irtihalinin 86’ncı yıldönümünde rahmetle, hürmetle, minnetle yad ediyorum” dedi.

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#İsrail#Beştepe#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

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