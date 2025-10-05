İsrail Dışişleri Bakanlığı: Küresel Sumud Filosu'ndan 29 kişi İspanya’ya sınır dışı edildi

Haberin Devamı

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye seyir halindeyken İsrail ordusu tarafından yasa dışı şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin sınır dışı işlemleri sürüyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sumud Filosu'ndan 29 provokatör daha bugün İsrail'den İspanya'ya sınır dışı edildi. Sınır dışı edilenler İspanya, Portekiz ve Hollanda vatandaşlarıdır. Daha önce de söylediğimiz gibi İsrail, bu provokasyona katılanların mümkün olan en kısa sürede sınır dışı edilmesini istemektedir. Ancak bazıları kasıtlı olarak yasal sınır dışı sürecini uzatmayı tercih ederek İsrail'de kalmayı seçmiştir. Bu halkla ilişkiler gösterisine katılanların tüm yasal hakları tam olarak korunmaktadır. Onların yaydığı yalan haberlere inanmayın" denildi.

İsrail, daha önce yaklaşık 500 aktivistten 137’sini Türkiye’ye, 4’ünü İtalya’ya sınır dışı etmişti.