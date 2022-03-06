İsrail Devlet Başkanı 9 Mart’ta Türkiye’de

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye- İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir” denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen ay Herzog’un Türkiye’ye geleceğini duyurmuş, “Bu ziyaretle beraber ikili ilişkilerimizi, geleceğe yönelik çok daha fazla bir zemine olumlu istikamette oturtmanın gayreti içinde olacağız” demişti.