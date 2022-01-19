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İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye’ye gelebilir

#Isaac Herzog#Recep Tayyip Erdoğan#İsrail
İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye’ye gelebilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile basın toplantısında İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog’un Türkiye’yi ziyaret edebileceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi:

HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR

- Sırbistan’la ilişkilerimiz mükemmel seviyededir. Salgının olumsuz etkilerine rağmen ticaret hacmimiz rekor kırmaya devam ediyor. Hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır. Bugün 1300’den fazla Türk şirketi Sırbistan’da faaliyet gösteriyor ve 8 bin kişiye istihdam sağlıyor. Yatırımlarımızın toplam değeri son 10 yıl içinde 1 milyon dolardan 250 milyon dolara yükseldi.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

- Türkiye olarak Balkanlar’da gerilimin azaltılması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Sırbistan’daki seçimin akabinde üçlü grubun liderlerini bir araya getirelim, toplantı yapalım. Bu toplantıyla Bosna Hersek’in toprak bütünlüğünü sağlayabilmek için adımlar atalım. Seçimin ardından bu buluşmayı sağlayacağız. Bu buluşma belki Belgrad’da belki İstanbul’da olur bu adımı süratle atalım istiyoruz, bu konuda mutabıkız.

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İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye’ye gelebilir
Basın toplantısında Türkiye ile Sırbistan arasında 4 anlaşma imzalandı.

BARIŞ İÇİN VARIZ

- (Türkiye-İsrail diyalog süreci) Geçmişte Berat Bey’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu zaman İsrail’le görüşmeler yapılıyordu ve bu görüşmelerde de İsrail buradan çıkacak gazla ilgili Türkiye üzerinden Avrupa’ya götürülmesi konusunda belli bir hedefe varılmıştı. Şu anda bunu yine gerçekleştirebiliriz. Cumhurbaşkanı Herzog’la yapmakta olduğumuz görüşmeler var. Belki Sayın Herzog’un Türkiye’ye bir ziyareti olabilir. Bu arada Başbakan Benet’in bu noktalarda olumlu yaklaşımları var. Hedef olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak. Bu olumlu yaklaşım kazan-kazan esasına dayalı olduktan sonra biz Türkiye olarak elimizden geleni yaparız. Her şeyden önce siyasetçiyiz. Biz kavga için yokuz, barış için varız. Barış için ne gerekiyorsa, eğer bu konuda petrol barışın aracı olacaksa bunu kullanırız. Barışın aracı olmayacaksa karar her ülkenin kendine aittir.”

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TÜRK YATIRIMCILARI BEKLERİZ

- Sırbistan Cumhurbaşkanı da konuşmasında “Türk yatırımcıları her zaman Sırbistan’a bekleriz. Saraybosna-Belgrad yolunu bitiriyoruz. Yakında çok değerli dostum Erdoğan’ı orada karşılayacağız. Ankara’ya direkt uçuşların açılması son derece önemli ve bundan dolayı müteşekkirim” dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye’ye gelebilir

SIRP LİDERE KARLI KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’i, Cumhurbaşkanlığı’nda resmi törenle karşıladı. Yoğun kar nedeniyle protokol zor anlar yaşadı. 

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#Isaac Herzog#Recep Tayyip Erdoğan#İsrail

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