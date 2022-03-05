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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 9-10 Mart'ta Türkiye'ye geliyor

#Isaac Herzog#İsrail#Türkiye
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 9-10 Martta Türkiyeye geliyor

İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog, 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail Devlet Başkanı Sayın Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 9-10 Mart 2022 tarihlerinde ülkemize bir devlet ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir” denildi.

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#Isaac Herzog#İsrail#Türkiye

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