İsrail Büyükelçisi İrit Lillian: Sizin için buradayız

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CNN Türk'e konuşan İsrail Büyükelçisi İrit Lillian'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İsrail Türkiye'nin yanında. Yani sizinleyiz, sizin için buradayız. Çalışmalarımız depremin hemen arkasından başladı. Ekibimiz depremin ardından birkaç saat içinde alana geldi ve 24 saat geçmeden arama kurtarma çalışmasına başlamış ve hayatta kalanları arıyordu. Sahra hastanemiz yaklaşık bir hafta önce açıldı ve açıldıktan sonra mümkün olduğunca Türkiye'ye bu korkunç durumda yardımcı olmaya çalıştı. Ekibimiz 19 kişiyi enkaz altından kurtardı. Kimileri çok uzun zaman enkazın altında kalmıştı. Çok fazla çocuk vardı, bir de engelli vardı. Şimdi arama kurtarma ekibimizin bir kısmı İsrail'e dönüyor. Sahra hastanemiz birkaç gün daha açık kalacak.

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İSRAİL'İN 'ZEYTİN DALI' TÜRKİYE'DE

İsrailli ekip, Türkiye'ye 400'den fazla kişinin görev aldığı zeytin dalları olarak geldi. Yüzlerce gönüllü 15'ten fazla yardım taşıyan uçak da getirdi. İsrail'den Türkiye'ye yardım 70 bin tona ulaştı. Ekip, Bir de Kahramanmaraş'ta sahra hastanesi kurdu.