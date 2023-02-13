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İsrail Büyükelçisi İrit Lillian: Sizin için buradayız

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#İrit Lillian#Deprem#Kahramanmaraş
İsrail Büyükelçisi İrit Lillian: Sizin için buradayız
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 17:58

İsrail ekibinden İsrail Büyükelçisi İrit Lillian, İsrailli ekiplerin Türkiye'deki kurtarma çalışmalarını CNN Türk'e anlattı.

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CNN Türk'e konuşan İsrail Büyükelçisi İrit Lillian'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İsrail Türkiye'nin yanında. Yani sizinleyiz, sizin için buradayız. Çalışmalarımız depremin hemen arkasından başladı. Ekibimiz depremin ardından birkaç saat içinde alana geldi ve 24 saat geçmeden arama kurtarma çalışmasına başlamış ve hayatta kalanları arıyordu. Sahra hastanemiz yaklaşık bir hafta önce açıldı ve açıldıktan sonra mümkün olduğunca Türkiye'ye bu korkunç durumda yardımcı olmaya çalıştı. Ekibimiz 19 kişiyi enkaz altından kurtardı. Kimileri çok uzun zaman enkazın altında kalmıştı. Çok fazla çocuk vardı, bir de engelli vardı. Şimdi arama kurtarma ekibimizin bir kısmı İsrail'e dönüyor. Sahra hastanemiz birkaç gün daha açık kalacak.

İsrail Büyükelçisi İrit Lillian: Sizin için buradayız

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İSRAİL'İN 'ZEYTİN DALI' TÜRKİYE'DE

 İsrailli ekip, Türkiye'ye 400'den fazla kişinin görev aldığı zeytin dalları olarak geldi. Yüzlerce gönüllü 15'ten fazla yardım taşıyan uçak da getirdi. İsrail'den Türkiye'ye yardım 70 bin tona ulaştı. Ekip, Bir de Kahramanmaraş'ta sahra hastanesi kurdu.

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#İrit Lillian#Deprem#Kahramanmaraş

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