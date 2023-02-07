İsrail Büyükelçiliği: Sahra hastanesi için Türkiye'ye ekipman ulaştırılacak

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İsrail Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ağır can ve mal kaybına sebep olan depremlerin acısını yüreğimizde hissediyoruz. İlk depremin hemen ardından, dördüncü seviye alarm verilmesiyle birlikte, büyükelçiliğimizin girişimleriyle, iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları ivedilikle bölgeye yardım ulaştırılması için iletişime geçmiştir. Aynı gün, İsrail Silahlı Kuvvetleri, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve İsrail Savunma Bakanlığı'nın müşterek girişimi olan 'Zeytin Dalları' İnsani Yardım Ekibi afetten etkilenen bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarına katılmak ve depremden etkilenen vatandaşlara insani yardım ulaştırmak üzere Adana'ya intikal etmiştir" denildi.

Öncü ekip bölgeye ulaştıktan sonra 7 Şubat sabahı arama-kurtarma uzmanları ve sağlık görevlilerinin de olduğu, afet sonrası müdahale konusunda deneyimli 167 kişilik asli ekibin arama kurtarma köpekleri ve ilk etapta gerekli 16 ton acil yardım malzemesi ve teknik ekipman ile bölgeye ulaştığı belirtilerek, "İsrail Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Nadav Markman tarafından karşılanan ekip, ivedilikle afet bölgelerine hareket etmiştir. Yarın (8 Şubat) itibarıyla tam teşekküllü bir sahra hastanesinin kurulması için gerekli ekipman ve görevli sağlık personelinin bölgeye ulaşması için de çalışmalar tamamlanmak üzeredir" denildi.