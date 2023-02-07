Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İsrail Büyükelçiliği: Sahra hastanesi için Türkiye'ye ekipman ulaştırılacak

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Sahra Hastanesi#Kahramanmaraş
İsrail Büyükelçiliği: Sahra hastanesi için Türkiyeye ekipman ulaştırılacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 18:15

İsrail Büyükelçiliği, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'de tam teşekküllü sahra hastanesinin kurulması için gerekli ekipman ve görevli sağlık personelinin deprem bölgesine gönderileceğini duyurdu.

Haberin Devamı

İsrail Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ağır can ve mal kaybına sebep olan depremlerin acısını yüreğimizde hissediyoruz. İlk depremin hemen ardından, dördüncü seviye alarm verilmesiyle birlikte, büyükelçiliğimizin girişimleriyle, iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları ivedilikle bölgeye yardım ulaştırılması için iletişime geçmiştir. Aynı gün, İsrail Silahlı Kuvvetleri, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve İsrail Savunma Bakanlığı'nın müşterek girişimi olan 'Zeytin Dalları' İnsani Yardım Ekibi afetten etkilenen bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarına katılmak ve depremden etkilenen vatandaşlara insani yardım ulaştırmak üzere Adana'ya intikal etmiştir" denildi.

Gözden Kaçmasın

Uzmanlar depremleri yorumladı Beklenen İstanbul depremi...
#DEPREM#KAHRAMANMARAŞ
Uzmanlar depremleri yorumladı! Beklenen İstanbul depremi... Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

Öncü ekip bölgeye ulaştıktan sonra 7 Şubat sabahı arama-kurtarma uzmanları ve sağlık görevlilerinin de olduğu, afet sonrası müdahale konusunda deneyimli 167 kişilik asli ekibin arama kurtarma köpekleri ve ilk etapta gerekli 16 ton acil yardım malzemesi ve teknik ekipman ile bölgeye ulaştığı belirtilerek, "İsrail Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Nadav Markman tarafından karşılanan ekip, ivedilikle afet bölgelerine hareket etmiştir. Yarın (8 Şubat) itibarıyla tam teşekküllü bir sahra hastanesinin kurulması için gerekli ekipman ve görevli sağlık personelinin bölgeye ulaşması için de çalışmalar tamamlanmak üzeredir" denildi. 

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Depremlerde 3 bin 549 vefat, 22 bin 168 yaralı... 10 ili kapsayan OHAL ilan edildi
#CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN#DEPREM
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Depremlerde 3 bin 549 vefat, 22 bin 168 yaralı... 10 ili kapsayan OHAL ilan edildiHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Gözden Kaçmasın

Son dakika... Büyük afette ikinci gün: Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 549Son dakika... Büyük afette ikinci gün: Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 549Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Sahra Hastanesi#Kahramanmaraş

BAKMADAN GEÇME!

Deprem bölgesinde zamanla yarışta en büyük risk: Hipotermi | Kafa ve el, ayak kısımları korunmalı

Deprem bölgesinde zamanla yarışta en büyük risk: Hipotermi | 'Kafa ve el, ayak kısımları korunmalı'

#Kahramanmaraş Deprem
Son dakika... Deprem sonrası İskenderundaki yangın devam ediyor Dumanlar kilometrelerce öteden görülebiliyor

Son dakika... Deprem sonrası İskenderun'daki yangın devam ediyor! Dumanlar kilometrelerce öteden görülebiliyor

#Yangın
Bölgede daha önce hangi depremler yaşandı | Tarihin sayfalarındaki deprem kayıtları...

Bölgede daha önce hangi depremler yaşandı? | Tarihin sayfalarındaki deprem kayıtları...

#Kahramanmaraş Depremi