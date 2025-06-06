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İsrail Bayram dinlemedi, 19 Filistinliyi öldürdü

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#Filistin#İsrail#Kurban Bayramı
İsrail Bayram dinlemedi, 19 Filistinliyi öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 15:20

İsrail'in Kurban Bayramı'nın ilk gününde Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun hava ve topçu saldırılarında 19 Filistinli hayatını kaybetti. 

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İsrail ordusunun, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail savaş uçakları Han Yunus kentinin çeşitli bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenledi. Bununla eş zamanlı kent yoğun topçu ateşine maruz kaldı. İsrail savaş uçakları alçak uçuş yaptı; yerleşim bölgelerine yoğun ateş açıldı.

YOĞUN HAVA VE  TOPÇU SALDIRILARI DÜZENLENDİ

Han Yunus’un Batn es-Semin, Kizan en-Neccar, Satr el-Garbi, Ketibe bölgeleri ile Refah kentinin doğusundaki bölgelere de yoğun topçu saldırıları düzenlendi.

İsrail Bayram dinlemedi, 19 Filistinliyi öldürdü

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail, Han Yunus kentinin batısında yerinden edilenlerin sığındığı çadırların arasında bulunan telefon şarj noktasını bir insansız hava aracıyla (İHA) vurdu. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

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ÇOCUKLAR DA HAYATINI KAYBETTİ

İsrail askerlerinin Han Yunus kentindeki Saraya Cezaevi yakınlarında ateş açması sonucu Ömer Katati isimli Filistinli bir çocuk yaşamını yitirdi.

İsrail Bayram dinlemedi, 19 Filistinliyi öldürdü

Ayrıca daha önce İsrail saldırılarında ağır yaralanan Ömer Medhun’un da öldüğü kaydedildi.

İsrail'in Han Yunus’un doğusundaki Abasan el-Kebira beldesine yönelik saldırısında bir Filistinli daha öldü.

YARDIM MERKEZİ YAKINLARINA ATEŞ AÇTILAR, 4 KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık görevlilerine göre İsrail askerlerinin, Refah’ın batısındaki ABD şirketinin "yardım dağıtım" merkezi yakınlarında sivillere ateş açması sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

İsrail Bayram dinlemedi, 19 Filistinliyi öldürdü

SİVİLLERİ HEDEF ALDI

İsrail, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ni ve Cibaliya beldesinin merkezini de hedef aldı.

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İsrail'in Cibaliya'da sivillere ait evleri hedef alması sonucu 9 Filistinli öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.

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#Filistin#İsrail#Kurban Bayramı

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