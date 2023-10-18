İsrail Başkonsolosluğu'nun çevresinde yoğun güvenlik önlemi: Demir bariyerlerle kapatıldı

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 10:49
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İsrail'in dün akşam Gazze'de bir hastaneyi vurması üzerine yüzlerce sivil hayatını kaybetmiş ve saldırı tüm dünyada tepkilere neden olmuştu. Protesto gösterilerinin yapıldığı yerlerden biri de İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önü oldu. Bölgede güvenlik önlemi alan polis, konsolosluğun çevresini demir bariyerlerle ve TOMA’larla kapattı.
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Babtist Hastanesi'ni hedef almasının ardından dün gece İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, saldırıyı protesto etti.
Protestocuların dağılmasının ardından polis, konsolosluğun çevresini demir bariyerlerle ve TOMA’larla kapatttı. Binada çalışanlar dışında kimse, konsolosluğun çevresine alınmıyor.