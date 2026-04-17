İsrail barışın ve huzurun önündeki en büyük engel

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 152’nci Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu onuruna Dolmabahçe Sarayı’nda verilen akşam yemeğinde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Parlamentolar Arası Birlik tam 137 yıldır çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. 152’nci Genel Kurul’un, parlamenter diplomasi zemininde daha adil ve güvenli bir dünyanın yeni ümitlerle yeşeren huzur ve barış dolu bir geleceğin inşasına önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum.

ULUSLARARASI SİSTEMİN MEŞRUİYET KRİZİ

Kıymetli konuklar, akıl ve vicdan sahipleri olarak şu gerçeği hepimiz çok iyi biliyoruz. 80 yıl önce galipler eliyle tesis edilen uluslararası sistem, bugün büyük bir meşruiyet kriziyle yüz yüzedir. Sistemin temelini teşkil eden değerler, ilkeler, kurallar ve teamüller küresel ölçekteki anlam ve itibarını kaybetmenin eşiğindedir. Uluslararası hukukun bağlayıcı hükümleri, işledikleri savaş ve insanlık suçlarına her gün yenilerini ekleyen aktörler üzerindeki tesirini maalesef yitirmiştir. Sağduyunun askıya alındığı, diyalog mekanizmasının devre dışı bırakıldığı, diplomasi ve müzakerenin yerini silah, füze ve bombaların aldığı böyle bir ortamda kimse güvende değildir. Bölge ülkelerinin ana aktör olmadığı hiçbir denklemin, barış ve güven arayışına cevap veremeyeceği açıktır. Tabi milletlerin iradesinin tezahür ettiği kurumlar olan parlamentolara da bu anlamda son derece kritik sorumluluklar düşüyor.

32 YIL SONRA APARTHEID UTANCI

Dünyanın odağı İran’daki savaşa kaymışken, Filistin ve Lübnan’da binlerce kişi İsrail hükümetinin saldırılarında hayatını kaybetti. Aynı saldırılarda 1 milyondan fazla Lübnanlı yerlerinden edildi. Hem kendi halkı hem Filistin hem de bölgemiz için barışın ve huzurun önündeki en büyük engel olan İsrail hükümeti, uluslararası toplumun tüm çabalarına rağmen durmuyor, durdurulamıyor. İsrail güçleri, ateşkesin imzalandığı 10 Ekim 2025’ten bugüne 755 Filistinliyi şehit etti. 7 Ekim 2023’ten bu yana 73 bin Filistinli hayattan kopartılırken, Gazze’de yaralananların sayısı 172 bini geçti.



Batı Şeria’yı yeni Gazze yapma planını açık açık dillendiren İsrail, Filistinli mahkûmlara getirdiği idam cezasıyla apartheid utancını Güney Afrika’da yıkılışından 32 yıl sonra tekrar hortlatma peşindedir. İsrail Parlamentosu’nda kabul edilen ve yalnızca Filistinlilere uygulanacak bu karara karşı Dünya parlamentolarının en sert şekilde tepki vermesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Parlamentolar Arası Birliğin 152’nci Genel Kurulu’nun bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum.”