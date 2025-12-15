İsrail ateşkeste işgalini genişletti

Haberin Devamı

Mahalleleri yutarak anlaşma sınırlarını yaklaşık bir kilometre ihlal eden hat nedeniyle aileler evlerini ateşkes sırasında terk etmek zorunda kalıyor.

GAZZE Şeridi’nde 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması İsrail’in ilk günden bu yana süren ihlalleri ve savaşın tamamın bitmesinin öngörüldüğü ikinci aşamaya geçişte yaşanan aksaklıklarla pamuk ipliğine bağlı şekilde devam ediyor. Ateşkes anlaşmasının ardından uluslararası kamuoyunun dikkati farklı coğrafyalara kayarken, İsrail ordusu ise ateşkes anlaşmasına göre arkasına çekildiği Sarı Hat’tı her gün sessiz bir şekilde genişletmeyi sürdürüyor. Middle East Eye’ın haberine göre ateşkesin başlamasından bu yana batıya doğru sürekli genişleyerek mahalleleri yutan Sarı Hat, anlaşmanın sınırlarını yaklaşık bir kilometre ihlal ediyor.

‘SESSİZ BİR YANGIN GİBİ’

Gazze Şeridi’nin yaklaşık yüzde 53’ünü kapsayan Sarı Hat, nüfusun yoğun olduğu bölgelere her geçen gün daha da yaklaşıyor. Her yeni ilerleme, İsrail ordusu tarafından sivil yerleşim bölgelerine yerleştirilen sarı beton bloklarla işaretleniyor. “Mahallemizde bir yangın varmış gibi hissediyoruz ve alevlerin bize ulaşmasını bekliyoruz” diyen 31 yaşındaki Filistinli gazeteci Ahmed Hamid, başlangıçta Sarı Hat’ta 1.5 km olan evlerine döndükleri günden bu yana bombardıman seslerinin hiç kesilmediğini ve artık beton blokları evlerinin camından görebildiklerini söylüyor. Sarı Hat genişledikçe insanların evlerini terk edip göçe zorlandığını vurgulayan Filistinli adam yaşananları, “Aileler sessizce kaçıyor. Savaş sırasında insanlar çektiğimiz acılar hakkında konuşuyordu, bu da acımızı biraz olsun hafifletiyordu. Şimdi ise kimse konuşmuyor. Yaşadığımız ıstırabı bir düşünün: Allah’a şükrettik, evlerimiz iki yıl süren soykırımdan sağ çıktı ve şimdi insanlar ateşkes sırasında evlerini kaybediyor” sözleriyle anlatıyor.

HAMAS’A YENİ SALDIRI

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Sarı Hat boyunu İsrail için “yeni bir sınır” olarak tanımlıyor. Geçen hafta ordunun “Gazze Şeridi’nin geniş bölümleri üzerinde operasyonel kontrolü” sürdürdüğünü ve bu savunma hatları boyunca konuşlu kalacağını söyleyen Zamir, “Sarı Hat, topluluklarımız için ileri bir savunma hattı ve operasyonel faaliyet hattı işlevi gören yeni bir sınır çizgisidir” demişti.

Öte yandan İsrail ordusu dün Hamas’ın Gazze Şeridi’ndeki iki numarası Raad Saad’ı öldürdü. İsrail basınında Tel Aviv’in operasyonundan ABD’yi bittikten sonra haberdar ettiği belirtildi.