'İsrail ateşkese öldürerek yanıt verdi' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16 bini çocuk, 37 bin insan göz göre göre katledildi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Toplantılarımızın ekonomik ilişkilerin daha da ilerlemesine vesile olmasını diliyorum. Dostumuz İspanya ile mükemmel ilişkilere sahibiz. Ziyaretin yeni ortaklıklara vesile olmasını diliyorum. Dayanışma ve iş birliği hayati önemde.

2002 yılı öncesinde 2 milyar dolar civarındaki ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 19.2 milyar dolar seviyesine çıktı. Türkiye'ye, İspanya’dan çok sayıda yatırımcıyı ülkemize davet ediyoruz. Türkiye bölgemizin cazibe merkezi.

Sanayiden finansa gerçekleştirilecek oturumların önemli olduğunu düşünüyorum. Markalara arasındaki iş birlikleri giderek güçleniyor. G-20’deki çabalar da ayrı bir teşvik olmaktadır. Yeni ortaklıklara fırsat tanımalıyız. Ülkelerimizi geleceğe taşıyabiliriz. Ekonomik ilişkilerimiz kazan-kazan esaslı olmalı.

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Siyasetçiler olarak bizim görevimiz iş dünyasının önünü açmaktır. Hükümetler olarak iş dünyamızı destekleyeceğiz. Siz yatırım yaptıkça biz de her daim yanınızda olacağız. İmzalanacak anlaşmalarla iş birliğimizi güçlendireceğiz.

'GAZZE'DE MASUM SİVİLLER KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU'

Gazze’de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında 250 gündür yaşanan soykırım vicdan sahibi herkesin yüreğini kanatıyor. Gazze, 16 bini çocuk olmak üzere 37 binden fazla insan göz göre göre katledildi, 85 binden fazla insan yaralandı.

Mülteci kampları bombalandı. Masum siviller kurşunların hedefi oldu. Ateşkes çağrılarına kan dökerek karşılık veren şımarıklıkla karşı karşıyayız. Vicdan sahibi hiçbir ülkenin böyle bir tabloyu kabullenmesi mümkün değil. İsrail ateşkese öldürerek yanıt verdi. İspanya'nın, İsrail mezalimi karşısında izlediği tutumu takdirle karşıladığımızı burada vurgulamak istiyorum. Sayın Sanchez ilkeli ve dirayetli politika benimseyerek İspanya, Filistin ve Türk milletinin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Sanchez ilk günden beri tutarlı bir politika izleyerek Türk milletinin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir.

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Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da... Kral VI Felipe ile görüştü Haberi görüntüle

Gümrük Birliğinin güncelleme çalışmasının başlamaması iş insanlarımıza katı vize uygulamaları, müşterek potansiyelimizin tam kapasite kullanımını engelliyor. Türkiye ekonomisi geçen yıl yaşadığı deprem felaketine rağmen toparlanma sürecini başarıyla devam ettiriyor. Milli gelirimiz 1.1 trilyon doları aştı. İlk çeyrekte bu yıl büyümemiz 5.7 olarak gerçekleşti. Durmadan çalışacağız. Özellikle savunma sanayini önemsiyorum. İHA’larda AKINCI’da yaygınlaştırmak suretiyle çok daha farklı konuma gelecektir.