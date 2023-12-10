İsrail askerlerinden canlı yayında harita sorgusu! CNN Türk yayında kullanılan haritayı incelediler

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 65 gündür devam ediyor. Bölgede can kaybının 18 bin’e, yaralı sayısının ise 48 bin 780’e yükselirken, İsrail ordusu sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor.

Öte yandan bölgeden haberleri aktaran CNN TÜRK muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, yayında kullandığı haritanın İsrail askerleri tarafından incelendiğini söyledi.

CNN TÜRK muhabiri Çağdaş Evren Şenlik yaşananları şöyle aktardı:

Yayını gerçekleştirdiğimiz bu noktada bir sonraki yayını bekliyorduk ki biz zaten günlerdir bu görmüş olduğunuz harita üzerinden yayınlar yapıyoruz.

Yine yayını beklerken İsrail askeri bu bölgeye geldi ve bir anda haritayı incelemeye başladı.

Haritayı inceleyen İsrail askerleri daha sonra fotoğraf çekmeye başladı. Ardından kameraman Halil Kahraman ile beni çağırdılar. Neden bu harita ile burada yayın yaptığımızı sorguladılar. Biz de durumu anlattık. Nereden geldiğimizi ve neden bu harita ile yayın yaptığımızı anlattık.

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"HARİTADA NEDEN 'KUDÜS' YAZIYOR?"

Bu haritayı nerede bastırdığımızı sordular ve üzerinde neler yazdığını da öğrenmek istediler. Biz de anlattık. Hatta farklı bir noktaya da takıldılar.

Neden 'Jerusalem' değil de 'Kudüs' yazıyor sorusunu bile yönelttiler ve bu noktada haritanın fotoğraflarını, videolarını çektiler. Sadece bununla da sınırlı değil. Haritayı bana tutturarak benim de fotoğrafımı çektiler. Neden bunu yaptığımızı sorduğumuzda da henüz bir cevap alamadık. Ardından da buradan ayrıldılar.

Sadece sınır bölgesinde de değil Kudüs merkezde de buna benzer sorgulamalara denk geliyoruz. Ama bu biraz bizi şaşırttı ki zaten haritanın üzerinde herkesin bildiği şeyler yazıyor. Lokasyonlar var, bir harita hazırlamışız. İlk defa yapmıyoruz. Buraya biz 'Gazeteciler Tepesi' diyoruz. Genellikle Türk basını bu noktada yayınlar gerçekleştiriyor. Buraya zaman zaman İsrail askerinin gelip görüntü aldığına da denk gelmiştik. Ama ilk defa böyle bir sorgulamaya denk geldiğimizi de ifade edelim.