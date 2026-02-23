İsrail, 8 Filistinli esiri daha serbest bıraktı

Haberin Devamı

İsrail tarafından serbest bırakılan 8 Filistinli esir, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekipleri eşliğinde Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah’a ulaştı.

Kızılhaç ekipleri, serbest bırakılan Filistinli esirleri Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan teslim alarak otobüslerle Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakletti.

Serbest bırakılan Filistinliler, sağlık kontrolüne girmeden önce aileleri ve sevdikleriyle kavuşarak duygusal anlar yaşadı.

Serbest kalan Halid Suveylim, yaşadığı mutluluğun tarifsiz olduğunu söylerken İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli esirlerin serbest kalmasını diledi.

İsrail merkezli insan hakları örgütü B'Tselem, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana İsrail’in gözaltı merkezleri ve hapishanelerinde 84 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin çoğunun Gazze Şeridi'nden alıkonulanlar olduğunu bildirmişti.

Haberin Devamı

Filistinli Esirler Cemiyeti de daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Gazze'den binlerce Filistinliyi tam bir gizlilik içinde alıkoyduğunu ve en ağır zararları vermeyi amaçlayan korkunç koşullara maruz bıraktığını belirtmişti.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 13 Ekim 2025'te Gazze'de yaklaşık 1700 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.

Filistinli kurumlarının 5 Şubat itibarıyla paylaştığı verilere göre, İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk olmak üzere 9 bin 300'den fazla Filistinli bulunuyor.