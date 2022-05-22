İsraf % 33

Haberin Devamı

Dünyadaki hava kirliliği seviyesi her geçen gün artmaya devam ediyor. Isınma, araçlar, egzoz gazları gibi nedenler her geçen gün havayı daha fazla kirletiyor. Bu nedenler arasında yer alan metan gazı ise iklim değişikliğinin en büyük faktörlerinden biri. Son yıllarda en yüksek seviyelere ulaşan metan gazı, çürümeye bırakılan gıdalarla farkında olmadan üretiliyor.

25 KAT DAHA ZARARLI

Atmosferi olumsuz etkileyen birçok faktör bulunduğunu söyleyen Gıda Mühendisleri Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, “Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü’nün raporunda, nüfusun 9.6 milyar kişiye ulaşacağı, bu kadar kişinin beslenebilmesi için tarım üretiminin yüzde 70 artması gerektiği belirtilmiş. Üretilen gıdaların yüzde 33’ü israf edilerek çöpe gidiyor. Bu gıdaların atmosferimiz için zararı var. Organik atıkların çürümesiyle ortaya çıkan metan gazı, karbondioksitten 25 kat daha zararlı. Özellikle metan gazının yüzde 25’i hayvansal üretimden ortaya çıkıyor. Çürümüş gıdaların ve organik atıkların da rolü çok büyük” dedi.

Haberin Devamı

ÖLÜME BİLE GÖTÜRÜR

Gıdada israfı azaltmanın atmosferi korumaya faydası olacağını belirten Manavoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Tüketiciler mutlaka alışveriş yaparken bilinçli olmalı, herhangi bir gıdanın çürümesini engellemeli. Bozulan bir gıdayı tüketmek hastalık yapıcı bir etkiye neden olur hatta ölüme kadar götürebilir. Özellikle hamile kadınlarda düşük, ishal gibi sonuçlara neden olur. Bazen ekmek küfleniyor, küflenen kısmını atıp yiyoruz ancak göremediğimiz mikroorganizmalar olabiliyor. Bu gıdaları tüketmeyip çöpe atmak durumunda kalıyoruz ve israfa neden oluyoruz. Bu israfla aslında bilmeden atmosferimizi kirletiyoruz. Bu nedenle israfı azaltmak gerekiyor.”

ALIŞVERİŞE DİKKAT

Alışveriş sırasında tüketicinin daha bilinçli olması gerektiğini kaydeden Manavoğlu, “Alışveriş yaparken kilolarca almak yerine az az almak gerekiyor. Dolapta uygun saklama koşullarıyla gıdaların ömrünü uzatabilir ve çöpe gitmesini engelleyebiliriz. Yemek pişirirken de benzer şeylere dikkat etmek gerekiyor. Yemeği ısıtıp soğutmak mikrobiyolojik bozulmalara sebep olacaktır” dedi.